به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر ظرفیت تولید بنزین ایران به بیش از 66 میلیون لیتر در روز رسیده که باید این ظرفیت تا پایان سالجاری با بهره‌برداری از چهار طرح جدید از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور می‌کند.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید بنزین به عنوان یک محصول نفتی پرطرفدار در داخل کشور، ارتقای عدد اکتان، درجه آرام سوزی، حذف ترکیبات حلقوی همچون آروماتیک‌ها و کاهش گوگرد یکی از برنامه‌های کلان صنعت نفت در سالجاری است.

بر این اساس باید کیفیت بیش از 70 درصد بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها به استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا افزایش یابد که در این صورت در سالجاری باید دستکم روزانه 35 تا 50 میلیون لیتر بنزین تولیدی با استاندارد یورو 4 و 5 در جایگاه‌های سوخت عرضه شود.

پیشتر علیرضا ضیغمی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت توزیع بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا و افزایش عدد اکتان این بنزین به بیش از 90، عنوان کرده بود: در حال تولید و توزیع 25 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا در جایگاه‌های کلانشهرهای کشور آغاز شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه در شرایط فعلی در برخی از کلانشهرها همچون تهران، کرج، اهواز، اراک بنزین با استاندارد یورو توزیع می شود، تصریح کرد: با بهره برداری از چهار طرح جدید بنزین سازی شامل طرح توسعه و بنزین سازی پالایشگاه اصفهان، لاوان، بندرعباس و تبریز هم در مابقی کلانشهرهای کشور همچون تبریز، شیراز، بندرعباس، مشهد و اصفهان هم توزیع این بنزین مرغوب آغاز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با یادآوری اینکه در ادامه سالجاری دست کم ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 حدود 10 میلیون لیتر دیگر افزایش می یابد، اظهار داشت: یکی از دلایل تاخیر در توزیع بنزین اروپا، شستشو و پاکسازی مخازن ذخیره سازی و خطوط لوله انتقال فرآورده نفتی در استان های سراسر کشور است.

طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس نیمه دوم سال وارد مدار می شود

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی همچنین ظرفیت طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس را حدود 3.5 میلیون لیتر در روز عنوان کرد و افزود: این طرح هم در نیمه دم سالجاری وارد مدار بهره‌برداری خواهد شد.

با راه‌اندازی سه طرح بنزین سازی و توسعه پالایشگاه‌های تبریز، اصفهان و لاوان، ظرفیت تولید بنزین ایران از مرز 70 میلیون لیتر در روز عبور می‌کند و با احتساب مصرف 65 تا 66 میلیون لیتری مصرف بنزین داخلی برای نخستین بار ایران به ظرفیت مازاد برای صادرات بنزین دست می یابد.

مسئولان وزارت نفت خرداد ماه سالجاری وعده داده بودند تا با برگزاری سه طرح جدید افزایش تولید بنزین و پالایشگاهی زمینه برگزایر جشن افزایش تولید بنزین در ایران را فراهم کنند. بر این اساس از چند هفته گذشته تاکنون با به پایان رسیدن مراحل ساختمان و نصب، آخرین مراحل راه اندازی و پیش راه‌اندازی این سه طرح جدید بنزینی آغاز شده است.

از این رو همزمان با آغاز شمارش معکوس برای افتتاح و بهره برداری رسمی از سه طرح عظیم بنزین سازی و توسعه پالایشگاه‌های نفت، نخستین طرح توسعه و افزایش تولید بنزین با استاندارد یورو 4 و 5 اتحادیه اروپا تا روز سه‌شنبه چهارم تیر ماه سالجاری با حضوری احتمالی رئیس جمهور در مدار بهره‌برداری قرار خواهد گرفت.

با افتتاح رسمی طرح توسعه و 14 پروژه جانبی در پالایشگاه لاوان عملا فاز اول جشن بنزینی کشور برگزار خواهد شد و در نهایت با بهره برداری دو طرح باقی مانده ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو چهار به نزدیک 40 میلیون لیتر در روز هم افزایش می یابد.

بر این اساس طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان شامل واحدهای افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت بنزین و گازوئیل با استاندارد یورو چهار تا سه شنبه چهارم تیرماه سالجاری راه‌اندازی خواهد شد که افزایش حدود هفت میلیون لیتری تولید این دو فرآورده پرطرفدار نفتی مهمترین ویژگی این طرح پالایشگاهی است.

این طرح جدید پالایشگاهی از ظرفیت تولید روزانه نزدیک به سه میلیون لیتر بنزین و حدود چهار میلیون لیتر گازوئیل کم گوگرد با استاندارد یورو چهار اتحادیه اروپا و یک میلیون لیتر بنزین هواپیما برخوردار است ضمن آنکه برای نخستین بار با بهره برداری از واحد " تقطیر در خلا" امکان استحصال روزانه 300 هزار لیتر گازوئیل از قیر فراهم می شود.

تولید روزانه حدود 30 تن گوگرد گرانول، انواع نفتاهای سبک و سنگین، 200 تا 210 تن گازمایع و دو میلیون لیتر نفت کوره از دیگر اهداف کمی و کیفی بهره برداری از طرح توسعه پالایشگاه نفت لاوان در منطقه خلیج فارس است.

همزمان با افزایش ظرفیت تولید فرآورده های ویژه نفتی، رشد 20 درصدی ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی از دیگر دستاوردهای کمی طرح توسعه لاوان به شمار می رود به طوری که با وجود افزایش خوراک نفتی ورودی میزان تولید نفت کوره این واحد پالایشگاهی از 37 به 20 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این، نصب و راه اندازی 12 دستگاه مخزن جدید ذخیره‌سازی فرآورده نفتی، شبکه تولید و توزیع جدید برق، واحد جدید آب شیرین کن، حوضچه بخار، آب مقطر و واحد جدید سبک سازی آب صنعتی، واحد جدید هوای فشرده و شبکه برداشت آب از دریا، ساخت و بهره ‌رداری از شبکه جدید جمع آوری گازهای مشعل، مخازن جدید ذخیره‌سازی آب و راه اندازی تاسیسات جدید نفتی و مخابراتی و آزمایشگاه‌های مرجع فرآورده‌ نفتی از دیگر پروژه‌های جدید این پالایشگاه نفت است.

همچنین ابراهيم عزيزي استاندار هرمزگان از به بهره برداري رسيدن طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت لاوان با حضور رئيس جمهور خبر داد و اظهار داشت: با به پایان رسیدن مراحل ساختمان و نصب، آخرین مراحل راه اندازی و پیش راه اندازی، نخستین طرح توسعه و افزایش تولید بنزین با استاندارد یورو 4 در مدار بهره‌برداری قرار مي گيرد.

وي ابراز داشت: با افتتاح رسمی طرح توسعه و 14 پروژه جانبی در پالایشگاه لاوان ظرفیت تولید بنزین با استاندارد یورو چهار به دو ميليون و هشتصد هزار لیتر در روز افزایش می یابد.

عزيزي با اشاره به افتتاح 14 سرفصل از پروژه هاي بهبود فرآيند و بهينه سازي ظرفيت شركت پالايش نفت لاوان بيان كرد: احداث واحد تصفیه هيدروژني و تبديل كاتاليستي نفت هاي سنگين، احداث واحد تقطیر در خلا، احداث مخازن ذخيره سازي خوراك و فرآورده هاي نفتي، احداث شبكه توليد و توزيع برق، احداث واحد توليد و توزيع بخار و آب مقطر برگشتي، احداث واحد توليد و توزيع هواي فشرده، احداث شبكه برداشت و توزيع آب دريا، راه اندازي تجهيزات بي سيم، شبكه جمع آوري و سوزاندن گازهاي مشعل، احداث ساختمان ْآزمايشگاه و كارگاه مركزي، احداث يك دستگاه مخزن آب سه هزار متر مكعبي، خريد و نصب دكل راديو، خريد تجهيزات و ماشين آلات آتشنشاني و احداث ساختمان آموزشي از دیگر پروژه‌های جدید این پالایشگاه نفت است.

وي با اشاره به ميزان سرمايه گذاري در اين طرح عنوان كرد: فاز دوم طرح توسعه و بهینه‌سازی پالایشگاه نفت لاوان با اعتباري بالغ بر 550 ميليارد تومان به بهره‌برداري مي‌رسد.