به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "گذشته" به کارگردانی اصغر فرهادی یک هفته است که در سینماهای کشور اکران شده و تا امروز بیش از 300 میلیون تومان فروش داشته است. این فیلم داستان احمد با بازی علی مصفا است که بعد از 4 سال جدايي از همسر فرانسوی اش، به درخواست وی راهی پاریس می شود تا مراحل اداری طلاق را طی کند. احمد در مدت اقامت کوتاهش در پاریس متوجه آشفتگی "لوسی" دختر همسر سابقش می شود، تلاش وی برای کمک به "لوسی" پرده از رازی در گذشته بر می دارد.

در این فیلم سینمایی علاوه بر علی مصفا بازیگراني چون برنیس بژو، صاهر رحیم، پائولین بورلت، ژان جستین، سابرینا وازانی و بابک کریمی حضور دارند. برنیس بژو با بازی در این فیلم سینمایی توانست در جشنواره کن 2013، جایزه بهترین بازیگر زن را نصیب خود کند.

اصغر فرهادی پیش از این فیلم هایی چون "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" و "جدایی نادر از سیمین" را ساخته است که فیلم "جدایی نادر از سیمین" توانست در اسکار 2011 جایزه بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان را از آن خود کند. وی بعد از موفقیت این فیلم در اسکار، تصمیم به ساخت فیلمی در فرانسه گرفت. کمپانی "ممنتو" تهیه کنندگی این فیلم سینمایی را به عهده داشته و 11 میلیون دلار هزینه ساخت "گذشته" در فرانسه شده است.

هفته نامه "نوول اوبزرواتور" فرانسه طی نقدی در رابطه با فیلم "گذشته" نوشته است: اصغر فرهادی که نخستین بار فیلمی را در فرانسه مقابل دوربین می برد، ما را با گام های آهسته در هزار تویی می گرداند و با فیلمنامه قدرتمند خود بیننده را مسحور خود می کند.

همچنین "دبورا یانگ" منتقد نشریه سینمایی هالیوود ریپورتر در رابطه با این فیلم سینمایی مطلبی را منتشر کرده است: داستان "گذشته" همچون ساخته های قبلی فرهادی، در متن یک خانواده می گذرد و بار دیگر کودکان قربانیان اصلی داستان هستند، اما این بار فیلمنامه تقریبا بی نقص فرهادی شوک های انفجاری "چهارشنبه سوری"، "درباره الی" و همان هایی که با آن ها "جدایی نادر از سیمین" جایزه اسکار بهترین فیلم زبان خارجی را به خود اختصاص داد، به دست فراموشی سپرده است. "گذشته" زیر انگشتان نوازنده پیانوی چیره دستی است که می داند هر نت را با چه ضربی بنوازد و به تاثیر هر جمله بر کل اثر آگاه است.