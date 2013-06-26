به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر امروز چهارشنبه تیم فوتبال استقلال از ساعت 18 در کمپ اختصاصی این باشگاه برگزار شد که حاشیه‌های آن به شرح زیر است:

* تمرین امروز استقلال در حضور حدود 200 تماشاگر برگزار شد.

* علی‌اکبر استاد اسدی و بهمن طهماسبی دو مهمان ویژه تمرین امروز استقلال بودند که در کنار زمین حضور یافتند.

* امیر قلعه‌نویی که در حال تماشای بازی تیم‌های پاس همدان و ذوب‌آهن اصفهان بود با 20 دقیقه تاخیر در کنار زمین حضور یافت.

* فردین عابدینی که مصدوم شده بود با لباس شخصی در کنار زمین حضور یافت. وی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد با دستور پزشک از سه یا چهار روز دیگر تمریناتش را پی می‌گیرد.

* آرش محمودی بازیکن پیشین تیم استیل آذین در تمرین استقلال حضور یافت و با این تیم به تمرین پرداخت.

* مجید صالح پیش از شروع تمرین چند دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد. پس از آن دویدن و گرم کردن در دستور کار قرار گرفت. بخش بعدی تمرین، بازی آقا وسط بود و پس از آن هم 10 دقیقه فوتبال در یک نیمه زمین انجام گرفت. در بخش پایانی تمرین بازیکنان به کارهای ترکیبی، سانتر از جناحین و شوت از راه دور پرداختند.

* استقلال روز پنجشنبه نیز دو جلسه تمرین دارد. آبی‌ها روز جمعه به استراحت می‌پردازند.