به گزارش خبرنگار مهر، مجید عباسیان امین عصر چهارشنبه در بازدید از برخی واحدهای تولیدی استان افزود: این شهرک تابلوی اصلی صنعت استان با بیش از 25 هزار شغل خواهد بود.

وی همچنین از ایجاد گروه های مختلف صنایع غذایی، نساجی، الکترونیک، هایتک و غیره در شهرک صنعتی سفیدرود رشت خبر داد و اظهارداشت: شهرک های صنعتی نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری دارند.

مدیر عامل شرکت شهرک‌ های صنعتی گیلان با اشاره به احداث واحدهای صنعتی مختلف در شهرک صنعتی سفیدرود رشت گفت: وجود زیرساخت ها و موقعیت ایجاد صنایع از نیازهای صنعت است و هم اکنون32 موقعیت صنعتی در استان ایجاد شده است.

وی همچنین گیلان را از نظر میزان عرصه در بخش صنعت جزو استان‌ های فقیر دانست و تصریح کرد: سرمایه‌ گذاری در بخش صنعت به دلیل دسترسی به راه‌ های ارتباطی و وجود اداره‌ های مختلف در رشت بیشتر است.

وی همچنین شهرک صنعتی سفیدرود را واجد تصفیه‌ خانه فاضلاب صنعتی عنوان کرد و اظهارداشت: هم اکنون فاز نخست این شهرک به مساحت 200 هکتار در حال اجرا است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان تصریح کرد: استقرار 525 واحد صنعتی در فاز نخست شهرک صنعتی سفیدرود و ایجاد 25 هزار شغل با راه‌اندازی این واحدها در استان از ویژگی های احداث این شهرک صنعتی است.

