محمد خان‌احمدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به فرارسيدن روز هفتم تير ماه به عنوان گراميداشت ياد و خاطره شهيد بزرگوار آيت الله دكتر بهشتي و 72 تن از ياران با وفاي آن شهيد، مسابقات جام شهداي هفتم تير در قم برگزار مي‌شود.

وي با اشاره به رقابت كونگ‌فوكاران مدعي از باشگاه‌هاي مختلف قم در جام شهداي هفتم تير، اضافه كرد: مسابقات قهرمانی کونگ‌فو استان قم بر اساس برنامه‌ریزی و پیش‌بینی هیئت هنرهای رزمی و کونگ‌فو قم روز جمعه هفتم تير ماه در خانه ورزش‌های رزمی مجموعه راحله منطقه نیروگاه قم برگزار خواهد شد.

رئيس هيئت هنرهاي رزمي و كونگ‌فو استان قم با بيان اينكه پیکارهای کونگ‌فو قهرمانی استان قم با شرکت مدعیان این رشته در اوزان و همچنين رده‌هاي سني مختلف مختلف برگزار می‌شود، اضافه كرد: اين مسابقات در چهار رده سني نونهالان، نوجوانان‌، جوانان و بزرگسالان به انجام خواهد رسيد.

وي با اشاره به شرايطي كه اين هيئت و فدراسيون آن در دو سه سال اخير داشته‌اند، تصريح كرد: در سال 90 با تصميم وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون کونگ‌فو يكي از زیر مجموعه‌هاي فدراسیون انجمن‌های ورزشی کشورمان شد و هیئت‌های استانی نیز زیر مجموعه هیئت انجمن‌های ورزشی استان قرار گرفتند.

خان‌احمدي عنوان كرد: با اين اتفاق این رشته فعالیت چندانی در نقاط مختلف کشور نداشت تا اینکه بار دیگر تصمیم گرفته شد این فدراسیون با عنوان فدراسیون هنرهای رزمی و کونگ‌فو فعالیت خود را در عرصه‌های مختلف ادامه دهد.

وي بيان داشت: بر این اساس هیئت هنرهای رزمی و کونگ‌فو استان قم در راستای توسعه بخش قهرمانی این رشته ورزشی پر مدال و پر طرفدار در بین نوجوانان و جوانان قمی که علاقه زیادی به رشته‌های رزمی دارند، جمعه این هفته مسابقات قهرمانی کونگ‌فو قم را برگزار می‌کند.

رئيس هيئت هنرهاي رزمي و كونگ‌فو استان قم افزود: از تمام کونگ‌فوکاران مدعی در رده‌های سنی مختلف دعوت شده است تا با ثبت‌نام در هیئت هنرهای رزمی و کونگ‌فو قم در مسابقات کونگ‌فو قهرمانی استان قم که به مناسبت گراميداشت ياد و خاطره شهداي هفتم تير برگزار می‌شود، حضور یابند.

وي افزود: هیئت کونگ‌فو استان این مسابقات را در حالی برگزار می‌کند که مسابقات در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برنامه‌ریزی شده است و به نفرات اول و دوم جوايز نقدي اهداء خواهد شد.

خان‌احمدي ابراز داشت: كونگ‌فوكاران شركت كننده در رده سني نونهالان در اوزان 24، 26، 28، 30، 32، 34، 36، 38، 40، 42 و به اضافه 42 كيلوگرم با يكديگر مسابقه مي‌دهند و ورزشكاران داراي 12 سال تمام حق شركت در رقابت‌هاي اين رده سني را دارند.

وي ياد آور شد: همچنين كونگ‌فوكاران رده سني نوجوانان در اوزان 35، 38، 41، 44، 47، 51، 55، 59، 63، 67 و به اضافه 67 كيلوگرم با يكديگر مسابقه مي‌دهند در حالي كه كونگ‌فوكاران 13 تا 15 سال برگزار كننده پيكارهاي اين وزن هستند.

رئيس هيئت هنرهاي رزمي و كونگ‌فو استان قم افزود: مسابقات در رده سني جوانان در اوزان 42، 45، 48، 51، 55، 59، 63، 67، 71، 75 و به اضافه 75 كيلوگرم به انجام مي‌رسد و رزمي‌كاران 16 تا 18 سال در آن رقابت خواهند كرد.

وي اظهار داشت: مسابقات اين دوره جام شهداي هفتم تير كونگ‌فو قم در رده سني بزرگسالان نيز در اوزان 47، 50، 54، 58، 63، 68، 73، 78، 83، 88 و به اضافه 88 كيلوگرم ويژه كونگ‌فوكاران رده‌هاي سني 19 تا بالاي 35 سال از صبح روز جمعه هفتم تير در خانه ورزش‌هاي رزمي قم برگزار مي‌شود.

