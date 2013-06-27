علمای الازهر مانع تکرار جنایت بدست سلفی های مزدور شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در بیانیه ای در محکومیت کشتار مظلومانه شیعیان مصر افزود: اینجانب ضمن تأثر شدید و محکوم کردن این جنایت فجیع و ضد انسانی از علما و اندیشمندان جهان اسلام بویژه علمای منصف الازهرمی خواهم با محکوم کردن عوامل این فاجعه دلخراش مانع تکرار آن بدست سلفی های مزدور و وابسته گردند. البته مسلمانان باید در برابر توطئه های پشت پرده صهیونیستها هشیار باشند.

وی اضافه کرد: جنایت هولناک و وحشیانه جنایتکاران فریب خورده در زاویه ابومسلم مصر موجب تألم وتأثر هر مسلمان آزاده بلکه تمامی انسانهای با وجدان و آزادیخواه شد. براستی ریختن خون بیگناهان بجرم دین و مذهب و حب اهل البیت(ع) آنهم با شیوه های قرون وسطایی و بسیار فجیع مایه حیرت و تأسف همه وجدانهای بیدار و فطرتهای پاک شده است .



آیت الله دری نجف آبادی در این بیانیه آورده است: این نوع جنایتهای ضد بشری و ضد اسلامی قلب رسول اعظم (ص) را بدرد می آورد. البّته شهادت برای انسانهای مؤمن و بصیر وفداکار مانند شیخ حسن شحاته و برادر و همراهان او مایه افتخار و سند مظلومیّت و حقانیّت آن راهیان الی الله است.



این بیانیه می افزاید: شیعه و سنی در کنار یکدیگر برای عزّت و سربلندی اسلام و مسلمانان و رهایی قدس شریف از چنگال جنایتکاران تلاش کنند و اجازه ندهند تا دشمن آدرس غلط به آنها بدهد و بجای پرداختن به مسئله اصلی دنیای اسلام و خاورمیانه اسلامی در جهت اهداف شیطان بزرگ و اشغالگران عمل نمایند. خداوند، امّت بزرگ ما را یاری فرماید تا دست بیگانگان را قطع و با همدلی و همفکری برای عظمّت اسلام و قرآن مجاهدت نمایند.