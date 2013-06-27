توافق رهبران اروپا در مورد بودجه هفت ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، نشست رهبران اتحادیه اروپا منجر به رسیدن به توافقی سیاسی در مورد بودجه 960 میلیارد یورویی آن برای هفت سال آتی شد.

به گفته "خوزه مانوئل بارسو" این توافق در نتیجه مذاکرات رهبران اروپایی با نمایندگان پارلمان اروپا حاصل شد و این بودجه شامل اولین برنامه کاهش هزینه ها خواهد بود.

پیش از موافقت اعضای اتحادیه اروپا با این بودجه اعلام شده بود که شش میلیارد یورو برای مقابله با بحران بیکاری در اروپا هزینه خواهد شد که گویا برای پیگیری این موضوع نیز کشورهای عضو اتحادیه به توافق رسیده اند.

این بودجه سه درصد کمتر از بودجه ای است که پیشتر برای این دوره هفت ساله در نظر گرفته شده بود. کمیسیون اروپا خواستار تصویب بودجه‌ ای بیش از یک هزار میلیارد یورو شده بود.

به‌رغم کاهش بودجه، هرمان وان رومپوی رئیس شورای اروپا و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از تصمیم سران اروپا در این مورد استقبال کردند. رئیس شورای اروپا اعلام کرد که این بودجه به‌ رغم صرفه‌ جوئی اعمال شده در آن موجب رشد اقتصادی بیش‌ تر اتحادیه اروپا خواهد شد.