علی محمد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه پیگیری های مستمری در خصوص پتروشیمی دهلران صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: متاسفانه از زمان کلنگ زنی این پروژه تاکنون مشکل خوراک پتروشیمی دهلران حل نشده بود.

وی افزود: با وجود اینکه ان جی ال 3100 در 45 کیلومتری این پتروشیمی قرار گرفته، این پروژه چندین سال است بدون خوراک مانده و از بر نامه زمان بندی هم عقب مانده است.

عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس شورای سالامی بیان داشت: در یک سال گذشته رایزنیهای فراوانی با وزارت نفت در خصوص خوراک این پتروشیمی شده که خوشبختانه هفته گذشته با موافقت وزیر نفت توافق نامه تامین خوراک آناز ان جی ال 3100تامین می شود.

نماینده حوزه جنوبی تصریح کرد: وزیر نفت 30 میلیارد تومان برای پتروشیمی دهلران اختصاص داده است.

احمدی گفت: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده مبلغ یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی برای پتروشیمی دهلران اختصاص یافته که در آینده نزدیک کار اجرایی آن شروع

خواهد شد.

وی اظهار داشت: با شروع به کار پتروشیمی دهلران زمینه اشتغال جوانان منطقه دهلران تا حدودی حل خواهد شد.