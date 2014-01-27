پتروشیمی ها بیت المال را چپاول می کنند/ سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و وزارت نفت مقصرند

موید حسینی صدر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با بیان اینکه قیمت خوراک پتروشیمی در لایحه بودجه هنوز تعیین نشده گفت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید قیمت خوراک پتروشیمی حداقل 15 سنت باشد.

نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها قیمت خوراک پتروشیمی باید 65 درصد قیمت گاز صادراتی باشد، با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت گاز صادراتی 38 سنت است قیمت خوراک پتروشیمی باید 29 سنت باشد که با تخفیف 15 سنت در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عدم اعمال قیمت دقیق خوراک پتروشیمی تخلف است، گفت: اگر وزارت نفت قیمت 15 سنتی را برای خوراک پتروشیمی ها قبول نکند بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها باید قیمت واقعی را بپردازد.

وی تصریح کرد: پتروشیمی ها عادت کرده اند به مفت خوری و عدم پرداخت واقعی قیمت گاز توسط پتروشیمی ها چپاول بیت المال است.

حسینی تاکید کرد: سازمان بازرسی ، دیوان محاسبات و وزارت نفت در این کوتاهی مقصرند و در این همین راستا از وزیر نفت سئوال کردیم و به کمیسیون انرژی برای پاسخگویی به این سئوال دعوت شده اند.

وی در خصوص ارائه تبصره هدفمندی از سوی دولت به مجلس افزود: قانون هدفمندی کارایی خود را از دست داده و باید سازوکار اجرای فاز دوم هدفمدی یارانه ها به صورت لایحه جداگانه ای به مجلس می آمد تا اشکالات قانونی آن برطرف می شد. با این شکل ارائه تبصره هدفمندی به کمیسیون تلفیق موافق نیستم.

به گزارش مهر، چندی پیش موید حسینی تقاضای تحقیق و تفحص از پتروشیمی ها را ارائه داد و این طرح 12 آذرماه در کمیسیون صنایع و معادن تصویب شد. وی یکی از دلایل ارائه تحقیق و تفحص را عدم ارائه واقعی سهام شرکت های پتروشیمی به بورس اعلام کرد. علاوه بر این وی معتقد بود پتروشیمی ها محصولات خود را به جای عرضه در داخل، صادر می کنند.