علیرضا عارف مهر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به دلیل این که در موسیقی پاپ، جنبه‌های اجتماعی بیش از مسائل فنی موسیقی اهمیت دارد، ممکن است یک اثر از لحاظ فنی، اثر‏‏ی سنتی باشد، اما به دلیل این که مخاطب آن عام است، اثری پاپ محسوب شود.

وی افزود: با این تعریف از موسیقی پاپ، در اصفهان هم تولیداتی در زمینه موسیقی پاپ داریم، اما به چند دلیل این آثار اسم موسیقی پاپ اصفهان را یدک نمی‌کشند.

عارف مهر درباره دلایل این موضوع توضیح داد: محیط اصفهان زیاد برای اهالی موسیقی پاپ این شهر آزاد نیست تا آنها بتوانند با رسانه‌ها مصاحبه کرده و یا به برگزاری کنسرت بپردازند.

وی اضافه کرد: به دلیل محیط محدود اصفهان نسبت به تهران و کانال‌های ارتباطی اندکی که در این شهر برای ارتباط با مخاطب موسیقی پاپ وجود دارد، اغلب اهالی موسیقی اصفهان به مرکز می‌روند و کار خود را در تهران ادامه می‌دهند.

این آهنگساز بیان داشت: نگاه سنتی به هنر موسیقی در اصفهان تغییر کرده و شرایط این شهر به یک جامعه مدرن شهری تبدیل شده و به همین دلیل مخاطب موسیقی پاپ در اصفهان وجود دارد.

ممیزی‌ها در اصفهان متفاوت اجرا می‌شود

این فعال موسیقی پاپ در زمینه ممیزی‌ها نیز گفت: ممیزی‌ها در کشور یکسان است، اما در اصفهان نحوه اجرای آن‌ها فراز و نشیب‌های زیادی در چند سال اخیر داشته اشت.

عارف مهر خاطرنشان کرد: از طرف دیگر صدا و سیمای اصفهان تولیدات موسیقی پاپ این شهر را پخش می‌کند، اما متاسفانه در این زمینه هم در اصفهان فراز و نشیب های زیادی داریم.

وی گفت: برخی مخاطبان موسیقی پاپ به دلیل تبلیغات رسانه‌ها جذب کار هنرمندان عرصه موسیقی می‌شوند، اما در اصفهان تبلیغات رسانه‌ای برای هنرمندان موسیقی قوی نیست، گرچه اراده آن در واحد موسیقی صدا و سیما وجود دارد.

این آهنگساز موسیقی درباره تبلیغات موسیقی در اصفهان نیز بیان داشت: امکانات مالی برای فعالان موسیقی اصفهان برای تبلیغ کار آنها وجود ندارد، اما به تبلیغ در فضای مجازی می پردازیم و حسن فضای مجازی این است که در آن، مهم نیست در کجا کار می کنی و محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: متاسفانه در صدا و سیمای مرکز نیز بیشتر خوانندگان تهرانی مطرح می شوند و هنرمندان سایر شهرها امکان تبلیغ در تلویزیون را نمی‌یابند.

پشتوانه مالی برگزاری کنسرت در اصفهان را نداریم

عارف مهر اظهار داشت: برگزاری کنسرت موسیقی پاپ با تبلیغات مناسب نیاز به سرمایه گذاری مالی دارد. اهالی موسیقی پاپ اصفهان کنسرت هایی در تالار رودکی و سایر سالن های شهر گذاشته اند، اما به دلیل این که پشتوانه مالی چندانی نداریم، نتوانسته‌ایم این کنسرت‌ها را به صورت ادامه دار و مداوم برگزار کنیم تا سر و صدا کرده و مخاطب خود را پیدا کند.

وی اضافه کرد: برای برگزاری کنسرت‌های خوانندگان تهرانی، تهیه‌کننده آن‌ها به اصفهان می‌آید و خودش همه مراحل را پیگیری کرده و پول خرج می‌کند و خود خواننده مجبور به پیگیری نیست، اما هنرمندان موسیقی پاپ اصفهان باید خودشان برای برگزاری کنسرت پیگیری و منابع مالی آن را تامین کنند.

این آهنگساز افزود: مجموع این شرایط موجب می‌شود برگزاری کنسرت به صورت دنباله دار صورت نگیرد و اگر هم تعداد کنسرت‌ها زیاد باشد، به دلیل کمی تبلیغات و مداوم نبودن، مورد توجه قرار نمی گیرد و در نهایت تنها جرقه‌هایی زده می‌شود.

وی ادامه داد: موسیقی پاپ اصفهان به عنوان یک صنعت به یک سیستم تولید آثار و کسب درآمد از راه ارایه تولیدات خود و هزینه کردن این درآمد برای تولید آثار بهتر تبدیل نشده و به همین دلیل در اصفهان چرخ این صنعت نمی‌چرخد و گردش مالی در آن وجود ندارد و اهالی آن نمی‌توانند به طور مستمر در این عرصه فعالیت کنند.

عارف مهر گفت: چرخ موسیقی پاپ تنها در تهران می‌چرخد و مانند اصفهان، اهالی موسیقی شهرهای دیگر کشور هم دچار مشکل هستند.