کارگاه آموزشی ورزش جهت يابی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جهت یابی این روزها یکی از مفرح ترین ورزش هاست که به دلیل کم هزینه بودن طرفداران زیادی در سراسر دنیا جذب آن شده اند که در ایران به صورت انجمن زیر نظر فدراسیون بین المللی فعالیت می کند.
جهتیابی ورزشی با بهره گیری از دو عضو فیزیکی و ذهنی تشکیل میشود. اندیشه اصلی در جهتیابی آن دست که مسیر از شروع تا پایان مواجه با تعدادی از نقاط کنترلی از بیش تعیین شده است که با کمک نقشه و قطب نما طی شود.
جهت يابی دارای فدراسیون جهانی است که چند سالی است در ایران به صورت انجمن فعالیت می کند. نصیریان نایب رئیس این انجمن در توضیح بیشتر در خصوص این ورزش به مهر گفت: جهتیاب بهمنظور انتخاب بهتر مسیر ممکن؛ به ویژگیهای منطقه مینگرند و برنده کسی است که مسیر را در سریعترین زمان طی کند. آنچه که مسلم است جهتیاب باید مسیر را طی کند و در حالی که با سرعت بالا میرود سریع تصمیم بگیرد.
وی افزود: اولین رقابت همگانی جهتیابی در نروژ به سال ۱۸۹۷ برگزار شد. فدراسیون بینالمللی جهتیابیIOF در گردهمایی در شهر کپنهاک دانمارک در ۲۱ می ۱۹۶۱ با حضور نمایندگان ۱۰ کشور بلغارستان، چک واسلوواکی، دانمارک، جمهوری فدرال آلمان، فنلاند، جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان، نروژ، سوئد و سوئیس پایهگذاری شد و از آن روز تا کنون تعداد اعضای آن به ۷۳ عضو رسیده است.
نصیریان ادامه داد: فدراسیون بینالمللی جهتیابی دارای ۴ رشته جهتیابی پیاده، دوچرخه سواری در کوهستان، اسکی و معلولین می باشد که پیشتر برای افراد نظامی بوده که به مردانی چون عظیمیان رئیس انجمن و ضربعلی زاده
دبیر انجمن و دیگر عزیزان در کشور برای افراد غیر نظامی در حال گسترش میباشد.
نایب رئیس انجمن جهت یابی درپایان گفت: چهارمین کارگاه آموزشی توجیهی ورزش جذاب و با نشاط جهت یابی از فردا12 تیرماه به مدت سه روز با هدف تربیت ورزشکار، مربی و داور برای جوانان 18 الی 30 سال برگزار خواهد شد.
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