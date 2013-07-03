به گزارش خبرنگار مهر اسحاق صلاحی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی صبح امروز چهارشنبه 12 تیر در نشست خبری که در محل این سازمان برگزار شد از تصویب سند برنامه ریزی استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در هیئت امنای این سازمان که ریاست آن را محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برعهده دارد خبر داد و گفت: برنامه سال 1392 سازمان بر اساس این سند اصلاح شد.

وی در ادامه از برگزاری نمایشگاه رمضان تا رمضان توسط سازمان متبوعش در ایام برپایی نمایشگاه بین المللی قرآن در مصلی خبرداد و گفت: در سال 1390 این نمایشگاه با عنوان قرآن و عترت برگزار، سال گذشته بین المللی شد و امسال علاوه بر این دو وجه، بخش سند هم به آن اضافه شده و تحت عنوان قرآن و رمضان به روایت سند برگزار خواهد شد.

به گفته رئیس کتابخانه ملی در این نمایشگاه 17 قرآن خطی کامل 12 قرآن به شکل چند جزء، جزء و یا چند برگ، چند جلد صحیفه سجادیه چند جلد نهج البلاغه و کتاب زاد المعاد که در سال 91 به این سازمان هدیه شده، 26 برگ سند تحت عنوان رمضان به روایت سند و 47 برگ تحت عنوان قرآن به روایت سند به معرض دید عمومی در خواهد آمد.

صلاحی همچنین با بیان این که با 50 کشور برای عرضه قرآن های خطی و نفیسشان در این نمایشگاه مکاتبه شده است گفت: در این نمایشگاه آثار 20 کشور به نمایش گذاشته خواهد شد.

صلاحی در ادامه گزارشی از عملکرد سه ماهه اول اسناد کتابخانه ملی ایران ارائه کرد و یادآور شد: در این مدت یک مجموعه 65 جلدی شامل 24 نسخه خطی، 32 اثر چاپ سنگی و 9 اثر متفرقه از مرحوم احیای بیرجندی به سازمان اهدا شد.

صلاحی همچنین از انتشار ویراست چهارم در عنوان موضوعی فارسی که نسخه روزآمد 106 هزار 500 رکورد در این حوزه است و همچنین انتشار ویراست سوم اصطلاح نامه فرهنگی فارسی در آینده نزدیک خبر داد.

همچنین به گفته وی: طبق توافق کتابخانه ملی و پژوهشگاه علوم و فناوری ایران "ایران داک" 220 هزار پایان نامه در حوزه ایران شناسی به کتابخانه ملی منتقل و پس از استانداردسازی از طریق یک لینک اینترنتی قابل دسترس در سایت هر دو مجموعه، در اختیار عموم پژوهشگران و علاقه مندان قرار می گیرد.

صلاحی افزود: بر اساس اعلام صبح امروز کمیته فرهنگ و تمدن شورای عالی انقلاب فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی هم توافق نامه با کارگروهی مربوطه در این کمیته توافق نامه ای را امضا کرده که بر اساس آن از این پس یک نسخه از هر یک از پایان نامه های این دانشگاه باید به کتابخانه ملی انتقال یابد.

رئیس کتابخانه ملی ایران آمار پایان نامه های موجود در این سازمان را 95 هزار عنوان برشمرد و گفت: در صورتی که پایان نامه مجموعه ایران داک هم که تعدادشان 220 هزار نسخه است به منابع موجود اضافه شود، یک مجموعه غنی از پایان نامه های کشور در کتابخانه ملی گردآوری شده است.

صلاحی همچنین از اسکن 20 هزار منبع مشتمل بر 1 میلیون و 460 هزار صفحه در سه ماهه اول و توسط کارشناسان این حوزه در کتابخانه ملی خبر داد و گفت: در دو سال اخیر 136 هزار 500 منبع شامل 17 میلیون و 500 هزار صفحه، اسکن شده است.

وی همچنین با یادآوری این نکته که رتبه پژوهشکده اسناد در سال 90 به D تنزل پیدا کرده بود از ارتقاء رتبه این پژوهشکده در دوره مسئولیتش در کتابخانه ملی به C خبر داد.

رئیس کتابخانه ملی همچنین به برگزاری هشت نشست تخصصی با موضوع 50 همین سال شروع نهضت امام خمینی در ماه های گذشته اشاره کرد و گفت: روز دوشنبه 28 مرداد همایشی با عنوان کودتای 28 مرداد به روایت سند در این سازمان برگزار می شود.

صلاحی همچنین از انتقال بیش از 2 میلیون برگ سند از دبیرخانه مرکزی نهاد ریاست جمهوری به آرشیو ملی در هفته گذشته خبرداد و در پاسخ به این سوال که آیا اسناد مربوط به انتخابات یازدهم ریاست جمهوری هم در میان این اسناد هست یا خیر گفت: هر سندی که بخواهد در سازمان اطلاع رسانی شود باید زمان مربوط به آن گذشته باشد. اسناد دوره یازدهم تازه ایجاد و به کتابخانه ملی منتقل شده است.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اسنادی که 40 سال از تولید آن ها گذشته باشد باید به سازمان منتقل شود و اسنادی که کمتر از این مدت عمر داشته باشند، پس از بازرسی کارشناسان سازمان و اخذ تصویب از شورای عالی سازمان، قابل اطلاع رسانی است. اسناد مربوط به انتخابات یازدهم به تازگی به کتابخانه ملی منتقل شده و باید کارهای مربوط به ضدعفونی، استانداردسازی و بازیابی مربوط به آنها انجام شود و بعد از طی این مراحل است که در صورت صدور اجازه از نهاد منتقل کننده این اسناد، اطلاع رسانی در مورد آن ها صورت خواهد گرفت.

همچنین به گفته رئیس کتابخانه ملی ایران در سه ماهه اول امسال دو هزار نفر از این سازمان بازدید کردند که 5/33 درصد آن‎ ها را افراد دانشگاهی، 5/22 دانش آموز، 5/20 درصد کارکنان دولت، 18 درصد مهمانان خارجی و 5/5 درصد افراد تشکل های خصوصی تشکیل داده اند.

صلاحی همچنین از امضای تفاهم نامه ای میان سازمان متبوعش و کتابخانه مجلس خبر داد و در پاسخ به این سوال که چه زمان تفاهم نامه مربوط به راه اندازی موزه صنعت چاپ در ساختمان سابق کتابخانه ملی در خیابان 30 تیر تهران، اجرایی خواهد شد گفت: دلیل تاخیر در انجام این کار این بوده که هنوز بخشی از تجهیزات چاپ به این ساختمان منتقل نشده است آخرین مجموعه ای که منتقل شده دو هفته پیش بود که به این ساختمان آمد.

وی ادامه داد: به هر حال کسی که طراح این موزه است باید همه این تجهیزات را دریافت کند و بعد از آن ها نسبت به فراهم کردن زیرساخت های لازم برای راه اندازی موزه صنعت چاپ به شکلی مطلوب اقدام کند. در عین حال ما دیروز هم مذاکراتی در این باره انجام دادیم و امیدوارم تا پایان تابستان امسال این موزه آماده ارائه خدمات به بازدید کنندگان باشد.

اسحاق صلاحی با یادآوری ثبت دو اثر دیگر از ایران شامل «ذخیره خوارزمشاهی» و «500 نقشه تاریخی دوره قاجار» در برنامه حافظه جهانی یونسکو طی هفته گذشته و در مجمع عمومی این سازمان جهانی در کشور کره جنوبی و بیان این نکته که تاکنون از 8 اثر ارسالی کشورمان 7 اثر در برنامه حافظه جهانی یونسکو به ثبت رسیده است، گفت: تاکنون 54 اثر از 50 کشور در این برنامه جهانی به ثبت رسیده و ایران با 7 اثر ثبت شده به همراه کشورهای آمریکا و هندوستان در جهان جایگاه هفتم و در منطقه آفریقا آسیا و جنوب شرق آسیا نیز بعد از کره جنوبی (11 اثر) و چین (9 اثر) رتبه سوم را از آن خود کرده است.

رئیس کتابخانه ملی ایران درباره آخرین وضعیت جایزه جهانی فردوسی و احتمال برگزاری آن در آینده نزدیک گفت: نهاد ریاست جمهوری با برگزاری این جایزه در سطح جهانی موافقت کرده و پیشنهاد آن از طرف کمیسیون ملی یونسکو به یونسکو ارائه شده است ولی یونسکو معمولا موارد اختلافی را یا ثبت نمی کند یا دیر ثبت می کند.

صلاحی در توضیح این «موارد اختلافی» تاکید کرد: در مورد فردوسی ادعایی از طرف کشور دیگری وجود دارد و یونسکو به دنبال حل این اختلاف است.

وی سوال خبرنگاران را در مورد نام این کشور که به گفته رئیس کتابخانه ملی ایران مدعی شده فردوسی متعلق به آن سرزمین است، بی پاسخ گذاشت اما گفت: واقعیت این است که به جز حافظ سعدی و خیام و برخی دیگر از چهره های مشهور ایرانی که مکان و زمان حیات و مماتشان مشخص است و آن هم سرزمین کنونی ایران است، همه عالم ادعا دارند که دیگر شخصیت های معروف ایران متعلق به آن ها هستند. البته با توجه به کار فرهنگی و تمدنی که همه این چهره ها انجام داده اند، انصافا هم آن ها متعلق به همه بشریت هستند.

رئیس کتابخانه ملی ایران همچنین گفت: در مورد جایزه جهانی فردوسی من قول می دهم با پیگیری مسئله از دوستان وزارت امور خارجه سفیر ایران در پاریس و نماینده ایران در کمیسیون ملی یونسکو، برگزاری این جایزه را محقق کنیم.

ادامه دارد...