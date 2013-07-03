راهیان نور یک هویت ملی مذهبی برای نسل آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بهرام نیا در جلسه بررسی امکانات و تجهیزات یادمان های راهیان نور اظهار داشت: بیش از یک میلیارد و 400 میلیون تومان برای مصارف زیر ساخت های راهیان نور و تعمیر و مرمت یادمانها برای ساخت حسینیه و سایر امکانات رفاهی در سه فرمانداری ایلام، مهران و دهلران منظور شده است.

وی افزود: فرمانداران مصارف و اعتبارات مشخص شده را با اولویتهای سپاه پاسداران بکار گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام با تأکید بر استقبال و اسکان راهیان نور در استان ابراز داشت: هیچ چیز به مانند راهیان نور برای نسل جدید که رنگ خون و شهادت را حس و تجربه نکرده است مفید و تأثیر گذار نیست.

وی ادامه داد: باز سازی و حفظ آثار دوران دفاع مقدس در قالب راهیان نور یک هویت بخشی ملی – مذهبی است.

بهرام نیا بر مهیا ساختن زیر ساخت های یادمان بانروشان و قرار گاه حضرت امیرالمؤمنین تأکید و تصریح نمود: راهسازی آبرسانی و تعمیر و تجهیز یادمان های دوران دفاع مقدس یکی از ضروریات جامعه امروزی برای حفظ و نشر آثار دوران دفاع مقدس است.

وی با اشاره به یادمان دیدگاه گرمیشه بیان داشت: یادمان گرمیشه یکی از آثار جنگ که هنوز دست نخورده و بکر مانده است که باید بعنوان یک سند هویتی حفظ و نگهداری شود.

معاون استاندار ایلام با اشاره به یادمان های منطقه شرهانی که محل عروج ملکوتی شهداء است، گفت: منطقه شرهانی به لحاظ اثرگذاری خاصی که دارد همواره باید مورد توجه و بازسازی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه یادمانها های دوران دفاع مقدس علاوه بر تأثیر معنوی که دارند به لحاظ اقتصادی هم مؤثر فایده خواهند بود، بیان داشت: اعتبارات زیر ساخت های یادمان ها باید تأمین شود و بر اساس نیاز سنجی کلیه نیازهای آنها مرتفع شود.