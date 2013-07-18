علی ایرانپور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به انحلال تیم هندبال باشگاه سپاهان اظهار داشت: به جای اینکه روز به روز شاهد رشد و تعالی رشته‌های ورزشی در استان اصفهان باشیم باشگاه‌های اصفهانی اوایل هر فصل برخی رشته‌های خود را منحل می‌کنند و این هشداری است خطاب به متولیان ورزش استان زیرا اگر این روند همچنان ادامه داشته باشد همه باشگا‌ه‌ها به سمت تیم شدن پیش می‌روند.

نباید به دنبال تک‌محوری در ورزش باشیم

وی به انحلال برخی رشته‌های ورزشی باشگاه ذوب آهن در سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: علاوه بر حذف برخی رشته‌ها درباشگاه ذوب آهن، شاهد انحلال رشته‌های مختلفی در باشگاه سپاهان طی 5 سال گذشته بوده‌ایم و هرچند فوتبال با توجه به ظرفیت و طرفدارن بسیاری که دارد دارای اهمیت ویژه ای است اما این نباید باعث شود به دنبال تک محوری باشیم و تنها روی یک ورزش کار کنیم.

سپاهانی‌ها باید پاسخگو باشند

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی با بیان اینکه مسئولان باشگاه‌ها باید موظف به پاسخگویی ورزشکاران و طرفداران رشته‌های مختلف که روز به روز شاهد انحلال آنها هستیم، باشند، افزود: مسئولان با تصمیم‌های نابخردانه و غیرکارشناسی موجب ضعف اکثر رشته‌های ورزشی در سطح استان شده‌اند واین نوع مدیریت‌ها مناسب یک باشگاه ورزشی نیست.

وی بلاتکلیفی بازیکنان تیم هندبال باشگاه سپاهان بعد از انحلال این تیم را از دیگر دقدقه‌های جامعه ورزشی دانست و ادامه داد: هر کدام از بازیکنان تیم هندبال باشگاه سپاهان از بهترین‌های کشور و جزء نام آوران رشته هندبال هستند و بعد از انحلال این تیم بازیکنان آواره دیگر استانهای ‌می‌شوند و اگر قرار است برخی از صنایع بزرگ اصفهان مانند ذوب آهن و فولاد مبارکه عنوان حامیان از ورزش را یدک بکشند، باید این روند را تغییر دهند.

وزیر ورزش در تصمیم‌گیری عجولانه سپاهان نقش داشت

ایرانپور به اهمیت نقش وزیر ورزش و مدیریت ورزش استان اصفهان در این تصمیم گیری‌های عجولانه اشاره کرد و ادامه داد: ورزش استان اصفهان دچار بیماری تک محوری در رشته‌های ورزشی شده است و مسئولان فدراسیون و هیئت‌های مختلف موظفند برای رفع این کمبود‌ها تمام تلاش خود را به کار گیرند و در غیر این صورت و با تداوم این روند جامعه ورزشی دچار مشکلات بسیاری می‌شود.

وی تعامل مسئولان استان اصفهان با باشگا‌ه‌های ورزشی این استان را بهترین راه برای استفاده از تمام ظرفیت‌های موجود دانست و گفت: اگر یک صدم هزینه که در رشته فوتبال می‌شود در دیگر رشته‌هایی همچون هندبال، فوتسال، والیبال صرف شود هر کدام از این رشته‌ها می‌توانند ده‌ها مدال افتخار را به همراه داشته باشند.

تصمیم سپاهانی‌ها غیر کارشناسی بود

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی در ادامه بیان داشت:عدم تعاملات فدراسیون هندبال و هیئت مدیره باشگاه‌ سپاهان و مدیرعامل این تیم باعث شد که در نهایت تیم هندبال این باشگاه منحل شود و مردم اصفهانی از این رشته مهیج و پرطرفدار محروم شوند و نباید درآینده شاهد چنین تصمیم گیری‌ها غیر کارشناسی باشیم.

فولاد مبارکه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند

وی به سخت گیری‌های شرکت فولاد مبارکه در بحث اختصاص بودجه به باشگاه ورزشی خود اشاره کرد و ادامه داد: فروش زمین‌های باشگاه فولاد مبارکه سپاهان که چندین میلیارد ارزش داشت، حاکی از مشکلات مالی این شرکت است و بخشی ازعلت انحلال برخی رشته‌های باشگاه سپاهان همین کمبود امکانات مالی بوده و بخشی دیگر آن نیز مربوط به کم لطفی هیئت مدیره باشاگاه سپاهان نسبت به رشته هندبال است.

انحلال هندبال سپاهان نقطه تاریک کارنامه باشگاه سپاهان است

ایرانپورانحلال تیم هندبال باشگاه سپاهان را به عنوان نقطه تاریکی در کارنامه فعالیت هیئت مدیره و مدیرعامل باشگاه سپاهان دانست و افزود: مسئولان این تصمیم گیری‌های نابخردانه و عجولانه نتوانستند از این امتحان سربلند بیرون آیند این به عنوان نقطه ضعفی در کارنامه آنها ثبت می‌شود.

بی‌توجهی مدیریت باشگاه سال‌ها در ذهن اهالی ورزش می‌ماند

وی نقش رحیمی مدیریت باشگاه سپاهان در انحلال تیم هندبال واین نوع تصمیم گیری‌های عجولانه را چندان بی تاثیر ندانست و گفت: بی توجهی مدیریت باشگاه سپاهان نسبت به تیم هندبال این باشگاه و قهرمانی‌های این تیم در سال‌های گذشته همواره در اذهان جامعه ورزشی و طرفداران آنها می‌ماند.

نماینده مردم مبارکه در مجلس شوری اسلامی پایین آمدن سعه صدر و قدرت تحمل مسئولان را از دیگر عوامل ایجاد این اختلافات دانست و اظهار داشت: ورود به عرصه ورزش همراه با فشارهایی همراه بوده و مسئولان باید انتظار جامعه ورزشی راه در نظر بگیرند ولی در حال حاضر شاهد هستیم که آستانه تحمل برخی مسئولان ورزشی پایین آمده که نتیجه اش همین منحل شدن‌ می‌شود.