به گزارش خبرگزاری مهر، جنبش عدم تعهد ،اقدام فوق الذکر در قبال هواپیمای رئیس جمهور بولیوی که پس از شرکت وی در دومین اجلاس سران کشورهای صادر کننده گاز در مسکو صورت گرفت، و مجبور کردن این هواپیما برای فرود اضطراری در فرودگاه وین را حادثه ای جدی خوانده که جان رئیس جمهور یک کشور در حال توسعه و همراهان وی را در معرض خطر قرار داده است ،در حالیکه روسای دولتها و هواپیمای حامل آنها بر اساس قوانین بین المللی از مصونیت بر خوردارند .

در ادامه این بیانیه همچنین آمده است ،جنبش عدم تعهد این حادثه را توهین به حاکمیت یک کشور قلمداد و ان را حمله ای به حقوق یک مقام مورد حمایت مصونیت دیپلماتیک می داند .

جنبش عدم تعهد همچنین نقض قوانین و مقررات حمایت از هوانوردی غیر نظامی بین المللی را محکوم نموده و نقض قوانین بین المللی متضمن مزایا و مصونیتهای رهبران کشورها را رد کرده است .

کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در پایان بیانیه ،ضمن اعلام همبستگی قاطع خود با رئیس جمهور و دولت بولیوی ،از همه کشورها خواسته اند تا به حاکمیت کشورها ،قوانین بین المللی و مقررات ناظر بر همزیستی مسالمت امیز بین ملتها احترام بگذارند .

