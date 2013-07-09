بولیوی خواستار توضیح اروپا درباره هواپیمای مورالز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چهارشنبه هفته گذشته اعلام شد که کشورهای اروپایی با این گمان که "ادوارد اسنودن" عامل افشاگر اسناد محرمانه آمریکا، در هواپیمای حامل "اوو مورالز" رئیس جمور بولیوی است، اجازه عبور این هواپیما از حریم هوایی خود را نداده اند.

این اقدام کشورهای فرانسه، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا مشکلاتی را برای مورالز به وجود آورده بود و حتی وزارت خارجه بولیوی اعلام کرد که این کار جان رئیس جمهور این کشور را به خطر انداخته است و اکنون بعد از گذشت یک هفته از این اتفاق، بولیوی خواستار پاسخ گویی کشورهای اروپایی است.

دولت بولیوی این اقدام را یک تروریسم دولتی از سوی آمریکا و متحدان اروپایی آن برشمرده است. در همین رابطه وزارت امور خارجه بولیوی اقدام به فراخواندن سفرای این کشورها کرده و مراتب اعتراض خود را به این اقدام آنها اعلام کرده است.

به اعتقاد دولت بولیوی اقدام کشورهای اروپایی نه تنها یک تروریسم دولتی علیه مورالز بود، بلکه آنها با این کار علیه ملت بولیوی نیز مرتکب جرم شده اند.

لازم به ذکر است بعد از این اقدام کشورهای اروپایی، ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوا از اعطای پناهندگی به اسنودن خبر دادند. وی که از سوی دولت آمریکا تحت پیگرد است همچنان در فرودگاهی در شهر مسکو به سر می برد.

اسنودن با همکاری روزنامه گاردین و هفته نامه اشپگل اقدام به انتشار اسنادی محرمانه در خصوص جاسوسی آمریکا از کشورهای مختلف کرده که این اقدام سبب ایجاد تنش میان واشنگتن و دیگر کشورهای جهان شده است.