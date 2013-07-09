فضای نقد فرهنگی در استان مرکزی توسعه یافته است/ نگاه متفاوت رمان کلت 45 به تاریخ انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی قاسمی در جلسه نقد و بررسی رمان " کلت 45" اولین نوشته حسام الدین مطهری شامگاه روز یک شنبه با اشاره به ارزش و شان نویسنده و قلم گفت: قلم ابزار انتقال اندیشه است و خداوند به طور خاص در قرآن به آن اشاره داشته است.

وی ارتباط بین قلم و عقل را تنگاتنگ دانست و افزود: عقل و قلم مکمل هم هستند ، عقل جایگاه تفکر و تصمیم گیری است و قلم روایت کننده و تجلی دهنده آن است.

قاسمی نقد یک اثر را فرصتی ارزنده برای رشد و بالندگی آن اثرعنوان و اظهار کرد: نقد و بررسی در تمامی گونه هایش چه عالمانه، منصفانه و چه مخرب تاثیرگذاری و کارسازی خود را دارد.

وی با تاکید بر استمرار جلسات نقد و بررسی ادبی در استان گفت: بی شک نقد آثار می تواند منشا تغییرات مفید باشد و ادبیات را به سوی ترویج فرهنگ انقلاب هدایت کند.

قاسمی رمان کلت 45 را کتابی ارزش دانست که با توجه به ارزش های انقلاب نگاهی به بخشی از تاریخ حساس قبل و بعد انقلاب در روایتی متفاوت دارد.

حسام الدین مطهری متولد سال 1366 در اراک است و کلت 45 اولین داستان چاپ شده از اوست.وی در خصوص داستان کتابش گفت: کلت 45 داستان یک دهه از خانواده ایست که درگیر فعالیت های سیاسی شده و زندگی شان با سازمان مجاهدین خلق (منافقین)گره خورده است.

مطهری با اشاره به اینکه روایت داستان از 1350 تا 1360 است، اظهار کرد: مخاطب در اين كتاب با محوريت و فعاليت سازمان مجاهدين خلق (منافقین) در سال‌هاي قبل و بعد از انقلاب آشنا مي‌شود. داستان دو شخصيت اصلي دارد،اما ماجراهاي رمان زندگي خانواده‌ای چهار نفري را دنبال مي‌كند.

وی با بیان اینکه برای نوشتن داستان تحقیقات گسترده ای داشته، اضافه کرد: در این خصوص كتاب‌هاي منتشر شده مركز اسناد انقلاب اسلامي با موضوع مجاهدين خلق، كتاب "خاطرات عزت شاهی"، اسناد و جزوه‌های چاپ شده مجاهدين خلق در دهه 1360 و جزوه‌هایی كه با عنوان "كارنامه سياه" از سوي دادستاني انقلاب، منتشر شده بود را مطالعه کردم.

مطهری درباره انتخاب عنوان کتابش توضيح داد: كُلت 45 اسلحه مورد استفاده نيرو‌هاي ساواك و مجاهدين خلق (منافقین) و نمادي از قدرت است كه روزي در دست تمامي اين افراد جاي داشت.

"کُلت 45" در 560 صفحه با شمارگان هزار نسخه و بهاي 150 هزار ريال از سوي نشر آرما منتشر شده است.

