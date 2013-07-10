نمایشگاه عفاف و حجاب در اراک گشایش یافت/غرفه مد و لباس اسلامی در مجتمع ستارگان

به گزارش خبرنگار مهر، معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی صبح روز چهارشنبه در حاشیه این افتتاح به خبرنگار مهر گفت: در این نمایشگاه دستاورد یکساله دستگاه های فرهنگی در زمینه عفاف و حجاب به نمایش گذاشته شده است.

مهدی قاسمی با بیان اینکه نمایشگاه در دو مکان مجزا برپاست، افزود: این نمایشگاه شامل 12 غرفه است که یک غرفه آن به نام مد و لباس اسلامی به طور خاص و ویژه در مجتمع ستارگان و 11 غرفه دیگر آن در فرهنگسرای آئینه برپا است.

وی با اشاره به اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان دبیرخانه جشنواره ملی عفاف و حجاب در استان را است، اظهار کرد: در این راه اندازی این نمایشگاه بیش از 10 دستگاه فرهنگی دیگر با این اداره همکاری کرده اند.

قاسمی افزود: حوزه هنری استان مرکزی، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اداره کل ورزش و جوانان، معاونت فرماندهی انتظامی ناجا، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه پیام نور ، اداره کل بهزیستی ، کانون فرهنگی اجتماعی بانوان و گروه فرهنگی هنری عفاف و حجاب از جمله دستگاه های شرکت کننده در این نمایشگاه هستند.

وی ادامه داد: هر دستگاه و ارگانی فعالیت های خود در زمینه عفاف را به نمایش گذاشته که از جمله آن ها نمایشگاه عکس عفاف و حجاب حوزه هنری استان مرکزی است.

قاسمی گفت: در این نمایشگاه تعداد 40 قطعه عکس از 15 هنرمند عکاس خانه عکاسان به نمایش گذاشته شده است و همچنین در کنارش کتاب گوهر نیز ارائه داده شد.

وی با اشاره به غرفه میراث فرهنگی گفت: در این غرفه گلیم فرشی با موضوع عفاف به نمایش گذاشته شد و همچنینکارِ تابلویی منبت با موضوع عفاف و حجاب آغاز شد.

وی از صدای مشاور در غرفه بهزیستی خبر داد و تصریح کرد: غرفه کودک و نوجوان نیز با حضور آیتم هایی چون کاردستی، دوخت لباس برای عروسک ملی سارا، ماکت سازی و نقاشی و غرفه ناجا با بروشورهایی رفتاری پدر و مادر با فرزندان از جمله غرفه های دیگر این نمایشگاه هستند.

گفتنی است این نمایشگاه از 19 تا 21 تیر هر روز از ساعت 9 تا 12 صبح و 5 تا 8 عصر برپاست.