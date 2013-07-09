16 نویسنده مطرح شهرستان اراک تجلیل شدند/قلم واسطه میان آسمان و زمین

به گزارش خبرنگارمهر، معاون فرهنگی هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی ظهر روز سه شنبه در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان گفت: همه لحظات این ماه عبادت است به خصوص اندیشیدن در آیات قرآن، خردورزی، قلم زدن و نوشتن از اهمیت وِزه ای خواهد داشت.

مهدی قاسمی با اشاره به اینکه اولین سوره ای که بر پیامبر نازل شد سوره قلم بود افزود: قلم واسطه میان آسمان و زمین است.

وی با اشاره به اینکه قلم ابزار حفظ، تداوم و توسعه فرهنگ و تمدن بشری است اظهارداشت: قلم وسیله بیداری فکر، اندیشه، آگاهی و منشاء هدایت بشر است.

در ادامه این جلسه غلامعلی ولاشجردی فراهانی از نویسندگان اراکی با تاکید بر تشکیل انجمن اهل قلم اظهارداشت: انجمن اهل قلم باید به منظور ارائه راهکار و تبادل نظر در استان مرکزی تشکیل شود.

آمار درستی از وضعیت نشر و تعداد نویسندگان در استان وجود ندارد

یکی از نویسندگان اراک نیز با بیان اینکه آمار درستی از وضعیت نشر و تعداد نویسندگان در استان وجود ندارد تصریح کرد: تشکیل بانک اطلاعاتی از نویسندگان فارخ، آثار و زندگی نامه انها و نویسندگان جوان می تواند در کنار این انجمن به پویایی فکر و اندیشه در حوزه کتاب قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تعامل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی با رسانه ملی تصریح کرد: کتابهایی که منتشر می شود برای تشویق خوانندگان به خواندن کتاب و مطالعه از طریق صداو سیمای استان به مردم معرفی شود.

گفتنی است در این جلسه نویسندگان به بیان نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات خود در حوزه نشر پرداختن و خواستار استمرار جلسات برای حل مشکلات شدند.