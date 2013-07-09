به گزارش خبرگزاری مهر، محمود بهمنی با بیان اينكه میزان ذخایر ارزی کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش 60 تا 65 درصدی است، عنوان کرد: افزایش ذخایر ارزی کشور نسبت به سال‌های گذشته به طور چشمگیری افزايش داشته است.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل صندوق توسعه ملی عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به 40 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور در این صندوق ذخیره شده است؛ علاوه بر آن میزان ذخایر خود بانک مرکزی هم به طور چشمگیری افزایش یافته است. موضوع اعلام ذخایر ارزی کشور محرمانه است و به هیچ عنوان آن را اعلام نمی‌کنم.

حذف ارز مرجع به هیچ عنوان به معنی افزایش قیمت کالاها نیست



وی با تاکید بر این موضوع که حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو کاملا براساس قانون است، گفت: این موضوع در قانون بودجه در نظر گرفته شده و ابلاغ شده و بانک مرکزی هم براساس قانون بودجه به آن عمل می‌کند ما ارز مرجع را حذف می‌کنیم اما به هیچ عنوان نمی‌گذاریم که قیمت کالاها افزایش یابد.

بهمنی تصریح کرد: در مجموع تغییر نرخ ارز تاثیری بر قیمت کالاها ندارد زیرا در قانون بودجه پیش‌بینی‌های‌ لازم برای تامین نیازهای مالی کالاهای اساسی و دارو در نظر گرفته شده است.

تبدیل 1700 تعاونی و موسسه اعتباری به 6 موسسه و تعاونی

وی در ادامه در پاسخ به این سئوال که بهترین کاری که تمایل به انجام آن داشتید اما فرصت کافی برای انجام آن نبوده است، چیست؟ گفت: یکی از این موارد ساماندهی موسسات مالی و اعتباری است. هزاران تعاونی مالی در کشور داشتیم که رقمی بالغ بر 670 هزار میلیارد نقدینگی را در دست خود داشتند.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: بالغ بر 1700 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری در کشور فعال بودند که با اجرای طرح ساماندهی آنها را به 14 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری رساندیم.

وی اضافه کرد: از مجموع این 14 موسسه و تعاونی آنها را تبدیل به 6 موسسه و تعاونی مالی و اعتباری کردیم که امیدواریم در آینده نزدیک از مجموع این 6 تعاونی و موسسه مالی و اعتباری چند بانک خوب در کشور تاسیس شود.