دومین جشنواره کشوری مد و لباس در استان مرکزی برگزار می شود

مهدی قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر٬ با اعلام این خبر افزود: اولین جشنواره استانی و دومین جشنواره کشوری مد و لباس در استان مرکزی26مردادماه سال جاری به مدت پنج روز در اراک برگزار می شود.

وی اضافه کرد: این جشنواره با هدف ترویج و اشاعه پوشش های اسلامی و ایرانی و همچنین گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه دایر می شود.

معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی افزود: جشنواره مد و لباس به همت این اداره کل و همکاری معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بنیاد ملی مد و لباس برپا می شود.

قاسمی با اشاره به اینکه این جشنواره در دو بخش فروشگاه و نمایشگاه برپا می شود، خاطرنشان کرد: جشنواره مد و لباس در گروه های سنی مختلف و در بخش های لباس مشاغل، لباس مجلسی، مانتو، روسری و غیره برپا خواهد شد.

وی تصریح کرد: نشست های پژوهشی و برگزاری کارگاه های آموزشی با حضور اساتید مجرب و بخش مقالات و پایان نامه های دانشجویی از برنامه های جنبی این جشنواره است.

