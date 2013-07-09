به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم عزیزی بعد از ظهر سه شنبه در نشستی خبری از افتتاح چهار طرح بزرگ مهرماندگار هرمزگان با حضور رئیس جمهور خبر داد و افزود: یکی از این طرحها، پروژه احداث حوض خشک و کارگاههای ساخت و تعمیر کشتی های حمل (ال ان جی) و نفتکشهای غول پیکر است که با افتتاح آن امکان تعمیر و بازسازی کشتی های بزرگ و اقیانوس پیما با ظرفیت 600 هزارتنی در کشور ما فراهم می شود که توسط متخصصان داخلی طراحی و اجرا شده و به نوعی می توان گفت این کار به لحاظ نوع مهندسی و ظرفیتهای ایجاد شده در خاورمیانه بی نظیر است.

استاندار هرمزگان اضافه کرد: طرح دیگری که با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود، توسعه میدان نفتی هنگام است که با افتتاح آن، روزانه تولید 30 هزار بشکه نفت به ظرفیت تولید سوخت کشور افزوده خواهد شد که این پروژه در کنار طرحهایی همچون پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه لاوان ضمن تقویت زیرساختهای هرمزگان در نظام اقتصادی کشور نیز تاثیرات مثبتی دارد و ایجاد اشتغال پایدار را نیز به همراه خواهد داشت.

عزیزی ادامه داد: طرح توسعه اسکله تخلیه و بارگیری منطقه ویژه خلیج فارس دیگر طرحی است که با حضور رئیس جمهور در هرمزگان افتتاح می شود و با بهره برداری از این طرح ظرفیت تخلیه و بارگیری در اسکله منطقه ویژه خلیج فارس دو برابر شده و از 6 میلیون تن به 12 میلیون تن افزایش می یابد و امکان پهلوگیری کشتی هایی با ظرفیت 150 هزار تن نیز در این اسکله فراهم می شود.

وی افزود: همچنین پروژه پست برق 400 مگاواتی نیز دیگر طرحی است که در منطقه ویژه خلیج فارس با حضور رئیس جمهور افتتاح می شود که با بهره برداری از آن برق مورد نیاز صنایع موجود در این منطقه تامین و کمک بزرگی به رونق صنایع خواهد شد.

استاندار هرمزگان یادآور شد: مجموع اعتبار این چهار طرح 263 میلیارد تومان است که طبق برنامه ریزی صورت گرفته به احتمال فراوان روز پنجشنبه 20 تیرماه با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسند.

عزیزی با بیان اینکه یکی از اولویت های اصلی دولت در هرمزگان را ایجاد زیرساخت های اساسی است، اظهار داشت: یکی از مهمترین ویژگی های طرحهایی که در هرمزگان ایجاد شده، زمینه سازی آنها در راستای تحول سایر شاخصهاست و تلاش دولت این بوده که زیرساختها در این استان تقویت شود.

وی همچنین تعداد طرحهای مهرماندگار هرمزگان را 51 طرح عنوان کرد و افزود: این طرحها شامل 339 پروژه هستند و مجموع اعتبار طرحهای مهرماندگار هرمزگان نزدیک به 180 هزار میلیارد ریال است.

استاندار هرمزگان در تشریح طرحهای مهرماندگار هرمزگان گفت: از مجموع طرحهای هرمزگان، هشت طرح در بخش بهداشت و درمان، هفت طرح در بخش آب و برق، هشت طرح در قالب 34 پروژه در بخش نفت و گاز، یک طرح در قالب 127 پروژه در بخش محرومیت زدایی، 18 طرح در قالب 146 پروژه در بخش راه و شهرسازی، بنادر و حمل و نقل و دو طرح در قالب 9 پروژه در بخش گردشگری و بنیاد شهید هستند.

عزیزی خاطرنشان کرد: از مجموع 51 طرح مهرماندگار هرمزگان تا کنون 12 طرح بزرگ به بهره برداری رسیده و 11 طرح دیگر در قالب 47 پروژه نیز آماده بهره برداری است که این طرحها با حضور دولتمردان افتتاح می شود.

وی همچنین روند اجرای طرحهای مهرماندگار در هرمزگان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: طرحهای دیگری همچون گاز رسانی به بندرعباس و تعدادی از روستاهای هرمزگان، ترمینال بندر شهید حقانی، سه هتل و مجتمع بین راهی، مجتمع فرهنگی ورزشی توانبخشی ایثار، طرحهای راه و روستایی و بهسازی محور کنارک، جاسک، میناب به بندرعباس و همچنین طرحهای محرومیت زدایی روستاها نیز از جمله دیگر طرحهای مهرماندگار آماده بهره برداری در هرمزگان هستند.

وی همچنین در خصوص برخی طرحهای عمرانی شهر بندرعباس نیز گفت: در این خصوص طرح بهسازی خور شیلات در حال اجراست و همزمان مراحل نورپردازی، ساخت پیاده رو و همچنین پمپاژ این طرح در حال اجرا شدن است و همچنین پروژه تقاطع غیر همسطح رسالت بندرعباس نیز تا هفته دولت امسال به بهره برداری می رسد.

به گزارش مهر، محمود احمدی نژاد برای بیست و یکمین بار طی هشت سال ریاست جمهوری خود به هرمزگان سفر خواهد کرد.