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۲۰ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۰۱

با حضور رئیس جمهور انجام شد/

افتتاح طرح افزایش ظرفیت میدان نفتی هنگام

افتتاح طرح افزایش ظرفیت میدان نفتی هنگام

جزیره هنگام - خبرگزاری مهر: طرح افزایش ظرفیت میدان نفتی هنگام که از جمله طرح‌های مهر ماندگار است با حضور رئیس ‌جمهور بطور رسمی و مورد بهره برداری قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح افزایش ظرفیت میدان نفتی هنگام که از جمله طرح‌های مهر ماندگار است صبح پنجشنبه با حضور دکتر محمود احمدی نژاد رئیس ‌جمهور رسما افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

طرح افزایش ظرفیت میدان نفتی هنگام، تولید نفت کشورمان از این میدان را که با عمان مشترک می‌باشد از حدود 16 هزار بشکه به 30 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد.

طبق برنامه‌ریزی‌ها ظرفیت تولید این میدان تا پایان سال 93 به 45 هزار بشکه در روز خواهد رسید. پالایشگاه گازی در حال احداث این میدان نیز نیمه اول سال آینده با ظرفیت تولید 80 میلیون فوت مکعب راه اندازی خواهد شد.

 

 

کد مطلب 2094725

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