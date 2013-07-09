به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه کمتر از یک ماه تا آغاز اکران عمومی این فیلم باقی مانده است دست‌اندرکاران فیلم مواد تبلیغاتی "دهلیز" را آماده کرده‌اند.



آنونس اول فیلم توسط مهراب مشهدیان و مرتضی موحدی با صدای شاهرخ فروتنیان ساخته شده است. پوستر "دهلیز" نیز توسط محمد حسین هوشمندی طراحی شده است. آنونس فیلم بزودی در سینماهای ایران پخش خواهد شد.



این فیلم سال قبل در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد و توانست در 13 رشته نامزد دریافت جایزه شود که در نهایت دو سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول و بهترین بازیگر نقش اول زن را به دست آورد.



"دهلیز" داستان زنی به نام شیواست. او سرپرست خانوار است و با تلاش و کوشش سعی کرده زندگی خوب و آبرومندی برای خود و تنها پسرش فراهم کند. با رسیدن نامه ای زندگی آنها دچار تحول می‌شود و در مسیری جدید قرار می‌گیرد. رضا عطاران، هانیه توسلی، شاهرخ فروتنیان، سعید چنگیزیان، مسعود میر طاهری، محمدرضا شیرخانلو، نگار عابدی و افسانه چهره آزاد بازیگران فیلم هستند.



تهیه‌کنندگی "دهلیز" را سید محمود رضوی بر عهده دارد. فیلم تازه بهروز شعیبی قرار است همزمان با اکران عید فطر در گروه آزادی روی پرده برود.



