به گزارش خبرنگار مهر، آیین اهدای ۴ هزار و ۶۱۹ بسته لوازمالتحریر به دانشآموزان تحت حمایت بهزیستی مازندران بعدازظهر شنبه در قالب پویش ملی «همه حاضر» در مصلای قائمشهر برگزار شد.
آیتالله علی معلمی، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه قائمشهر، در این مراسم با قدردانی از مجموعه بهزیستی استان، خیرین و نیکوکاران اظهار کرد: مردم مؤمن و خیر مازندران ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت در امور خیر دارند و حمایت از فرزندان نیازمند میتواند اقدامی ماندگار و دارای اجر الهی باشد.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم حمایت از دانشآموزان نیازمند افزود: برای انجام امور خیر باید زمینههای مناسب را شناسایی کرد و خوشبختانه مردم و خیرین آمادگی لازم برای مشارکت در این حوزه را دارند.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، مسئولان شهرستان و خیرین گفت: با همت خیرین، کالاهای فرهنگی و لوازم مورد نیاز دانشآموزان این منطقه تأمین شده و این اقدام میتواند زمینه مناسبی برای حمایت از فرزندان و آغاز سال تحصیلی آنان فراهم کند.
آیتالله معلمی با اشاره به ماندگاری آثار کار خیر خاطرنشان کرد: اعمال نیک نزد خداوند محفوظ است و هیچ کار خیری ضایع نخواهد شد و ممکن است آثار آن با گذشت زمان آشکار شود.
وی در پایان با تبریک آغاز سال تحصیلی به معلمان، مدیران، دانشآموزان و نوآموزان، برای جامعه فرهنگی و دانشآموزی کشور سالی سرشار از خیر و برکت آرزو کرد.
۴ هزار دانشآموز تحت حمایت بهزیستی مازندران نیازمند حمایت آموزشی هستند
مدیرکل بهزیستی مازندران نیز در این مراسم، حمایت از تحصیل دانشآموزان نیازمند را بخشی از مسئولیت اجتماعی جامعه در قبال آینده کودکان دانست و گفت: هدف ما این است که هیچ خانوادهای به دلیل مشکلات اقتصادی، دغدغه تأمین نیازهای اولیه تحصیل فرزند خود را نداشته باشد.
رقیه رحمانی با قدردانی از آیتالله معلمی، امام جمعه قائمشهر و نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری، فرماندار قائمشهر، مجموعه سپاه، خیرین، مؤسسات خیریه، مسئولان شهرستان و کارکنان بهزیستی اظهار کرد: برنامه امروز نتیجه یک کار جمعی و جلوهای از مسئولیتپذیری اجتماعی است که در آن دستگاههای مختلف، خیرین و مردم برای پاسخ به یک نیاز واقعی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.
وی درباره پویش ملی «همه حاضر» افزود: این پویش با رویکرد خانوادهمحور و محلهمحور شکل گرفته و تلاش میشود ابتدا نیازهای خانوادهها و جامعه هدف شناسایی و سپس با استفاده از ظرفیتهای مردمی و اجتماعی برای رفع آنها برنامهریزی شود.
رحمانی ادامه داد: نیازهای آموزشی دانشآموزان تحت حمایت در سطح استان شناسایی شده و بیش از ۴ هزار دانشآموز تحت حمایت بهزیستی مازندران به حمایتهای آموزشی نیاز دارند.
مدیرکل بهزیستی مازندران با تأکید بر اهمیت عدالت آموزشی گفت: هیچ کودکی نباید به دلیل شرایط اقتصادی خانواده از فرصت یادگیری، رشد و ساختن آینده خود محروم شود. اگرچه شرایط زندگی کودکان یکسان نیست، اما جامعه باید برای ایجاد فرصتهای عادلانه تحصیل و رشد آنان تلاش کند.
وی تأمین لوازمالتحریر را اقدامی مؤثر در ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان دانست و تصریح کرد: کمبود دفتر، مداد، کیف و سایر ملزومات آموزشی نباید موجب احساس محرومیت، فاصله گرفتن دانشآموز از مدرسه یا افزایش آسیبپذیری اجتماعی او شود.
رحمانی با بیان اینکه حمایت از آموزش کودکان نوعی سرمایهگذاری اجتماعی است، خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در حوزه آموزش میتواند به کاهش آسیبهای اجتماعی و ساختن آینده جامعه کمک کند.
وی همچنین به همزمانی این مراسم با هفته دفاع مقدس و هفته جهانی ناشنوایان اشاره کرد و گفت: همانگونه که ملت ایران در دوران دفاع مقدس با همدلی، ایثار و فداکاری در کنار یکدیگر ایستادند، امروز نیز در عرصه مسئولیت اجتماعی باید در کنار خانوادهها و فرزندان این سرزمین باشیم.
مدیرکل بهزیستی مازندران تأکید کرد: جامعه زمانی میتواند آیندهای مطمئنتر بسازد که مردم، مسئولان، خیرین و نهادهای اجتماعی هر یک مسئولیت خود را بپذیرند و برای رفع نیازهای جامعه هدف در کنار یکدیگر قرار گیرند.
رحمانی با اشاره به نقش خیرین و مؤسسات خیریه در اجرای این طرح اظهار کرد: همراهی خیرین نمونهای از سرمایه اجتماعی است که زمانی ارزش واقعی خود را نشان میدهد که بتواند به یک نیاز واقعی پاسخ دهد.
وی در پایان گفت: آینده کشور در دست دانشآموزانی است که امروز خود را برای حضور در مدرسه آماده میکنند و اگر برای آموزش، سلامت، کرامت و فرصتهای برابر آنان سرمایهگذاری شود، زمینه برای ساختن آیندهای بهتر فراهم خواهد شد.
رحمانی ابراز امیدواری کرد با استمرار مشارکتهای مردمی، هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند و پویش «همه حاضر» بتواند در مسیر حمایت از دانشآموزان و توسعه عدالت آموزشی گامهای مؤثری بردارد.
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