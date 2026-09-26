اکران مستند شهید «محمد امین احمد حاجی» در تربت حیدریه

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر شنبه به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مراسم اکران عمومی مستند شهید والامقام «محمدامین احمد حاجی» و آیین رونمایی از کتاب «آخرین مروارید» با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا و پیشکسوتان دفاع مقدس، در تالار اندیشه تربت حیدریه برگزار شد.
این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و تبیین سیره و آرمانهای شهدا برگزار شد.
محمد آشورخانی، مدیرحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تیپ ۱۷۷ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در تربتحیدریه در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز همچنین از کتاب آخرین مروارید به قلم کارشناس ارشد نظامی، سرهنگ ستاد قربان افراسیابی که به موضوع جدایی بحرین از خاک ایران میپردازد، رونمایی شد.
مدیرحفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تیپ ۱۷۷ نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی مستقر در تربتحیدریه افزود: افتتاح بوستان شهدای میناب در محل کوی سازمانی تیپ ۱۷۷ با حضور پدر و مادر ۲شهید والامقام به نام محمدعلی و علیاکبر کریانیپاک، از دیگر برنامه های امروز است.
وی بیان کرد: این مراسم به همت نهاد امام جمعه شهرستان تربتحیدریه و مجموعه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس تیپ ۱۷۷ شهید محمدجعفر نصر اصفهانی ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزار شد.
گفتنی است؛ شهید محمدامین احمدحاجی متولد ۲۹ خرداد سال ۱۳۸۲، در۱۳ اسفند ۱۴۰۴ حین بازگشت از یک رزمایش آموزشی در اثر حمله ناجوانمردانه آمریکا در سن ۲۲ سالگی به شهادت رسید.
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