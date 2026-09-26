به گزارش خبرگزاری مهر، علیحسین احدیعالی اظهار کرد: توسعه شبکههای آبیاری و استفاده بهینه از منابع آب، از اولویتهای بخش کشاورزی استان اردبیل است و تلاش میکنیم با تکمیل زیرساختهای مورد نیاز، زمینه افزایش بهرهوری و تولید در اراضی مستعد منطقه فراهم شود.
وی با اشاره به ظرفیت پایاب سد عمارت افزود: اراضی پایاب این سد حدود ۸۰۰ هکتار است که ۲۲ روستا را دربرمیگیرد و برای تأمین آب مورد نیاز این اراضی، درخواست اختصاص ۳۰ درصد از حجم قابل تخصیص آب سد عمارت مطرح شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل ادامه داد: سد عمارت دارای ظرفیت حدود ۱۸۳ میلیون مترمکعب است و تأمین سهم آب مورد نیاز اراضی پایاب میتواند نقش مهمی در توسعه کشاورزی و افزایش تولید در منطقه داشته باشد.
احدیعالی همچنین با اشاره به ظرفیت پایاب سد انگوت (سامبور) گفت: پایاب این سد حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی ۱۶ روستا را شامل میشود که با تأمین آب مورد نیاز، امکان تبدیل بخشی از اراضی دیم به اراضی آبی و افزایش تولید محصولات کشاورزی فراهم خواهد شد.
وی میزان آب اختصاصیافته برای بخش کشاورزی از سد انگوت را حدود ۳۰ درصد از حجم ۸ میلیون مترمکعبی آب سد، معادل حدود ۲.۵ میلیون مترمکعب عنوان کرد و افزود: با توجه به نیاز آبی حدود ۳ هزار مترمکعب در هر هکتار برای آبیاری تحت فشار، مدیریت دقیق منابع آب و توسعه روشهای نوین آبیاری برای استفاده حداکثری از این ظرفیت ضروری است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل تاکید کرد: اجرای طرحهای آب و خاک و توسعه سامانههای آبیاری نوین در شهرستان انگوت، علاوه بر افزایش بهرهوری آب، میتواند به افزایش درآمد کشاورزان، تثبیت اشتغال و رونق اقتصادی روستاهای منطقه منجر شود.
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