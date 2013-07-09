ساعت کاری ادارات در ماه مبارک رمضان در استان بوشهر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین زارع عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای بهره مندی بیشترکارکنان از ماه پرفضیلت رمضان ساعت کاری ادارات و سازمانها تغییر کرده است گفت: در استان بوشهر ساعت کار ادارات و سازمان‌ها تا پایان ماه مبارک رمضان طی روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 13:30 اعلام می‌گردد.

وی افزود: ساعت کار ادارات و بانک‌ها در روزهای نوزدهم و بیست و سوم ماه مبارک رمضان با یک ساعت تاخیر نسبت به روزهای دیگر شروع می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداربوشهر تصریح کرد: کلیه بانک‌ها موظفند ساعت فعالیت خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که آغاز آن حداقل 30دقیقه قبل از شروع به کار سایرادارات و سازمانها باشد.

زارع با اشاره به ساعات کار مراکز درمانی و بهداشتی گفت: کلیه مراکز بهداشتی و درمانی، اورژانس و آتش نشانی که به مردم خدمات ارائه می‌دهند، براساس ساعات کار قبلی ادامه دهند.

وی هدف از تغییر ساعت کار ادارات و سازمانها را در ماه مبارک رمضان تشریح کرد و افزود: به منظور ایجاد زمینه لازم برای استفاده مطلوب کارکنان دولت از فضایل و معنویات ماه مبارک رمضان و به وجود آمدن فرصت مناسب برای خودسازی و بهره‌مندی از برکات عدیده این ماه شریف و نورانی، ساعت کاری ادارات وبانکها در ماه مبارک رمضان تغییر یافته است.