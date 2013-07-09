انگلیس نیروهای لیبی را آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "فاکس نیوز" ، قرار است انگلستان 2 هزار نیروی لیبی را برای کمک به بر قراری امنیت در این کشور آموزش دهد.

وزارت دفاع انگلیس با صدور بیانیه ای تاکید کرد: نیروهای نظامی انگلستان طی دوره هایی که امسال آغاز خواهند شد مهارت های اولیه پیاده نظام و فرماندهی رابه همتایان لیبیایی خود آموزش خواهند داد .

بنا بر این گزارش هزینه های این آموزش ها توسط دولت لیبی پرداخت خواهند شد.

در این بیانه ذکر شده است که آموزش نیروهای لیبی در راستای همکاری های امنیتی و دفاعی است که توسط آمریکا ، فرانسه و ایتالیا تهیه شده و با هدف حمایت از تلاش های دولت لیبی برای تقویت توانمندی های امنیتی و موسسات قضایی اش صورت می گیرد.

پیش تر "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلستان در جریان نشست رهبران گروه 8 در ایرلند شمالی گفته بود که 7 هزار نیروی نظامی لیبی در کشورهای پیشرفته جهان آموزش خواهند دید.