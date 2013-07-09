افزایش هرج و مرج و ناامنی در لیبی/ انقلابیون، احساس می کنند فریب خورده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، "اندرس دیتمن" از کارشناسان معروف مسائل لیبی در دانشگاه "گیسن" آلمان در گفتگو با روزنامه سوئیسی "تاگس انسایگر"، به بررسی سناریوهای احتمالی پیش روی لیبی پرداخته و اظهار داشت: بعد از انقلاب لیبی در سال 2011 ، این کشور ابتدا با پتانسیلهای پیشرفت بزرگی، مسیر خود را آغاز کرد. این سرزمین، ساکنان کم، اما منابع غنی نفتی دارد که برای حداقل دو نسل کافی است. بعد از سقوط معمر قذافی ، در بین ملت لیبی و به ویژه در بین جوانان این کشور یک حس خوش بینی بالایی به آینده به وجود آمد.

وی در ادامه درباره شرایط فعلی لیبی گفت: تحولات اخیر، به قرار گرفتن این کشور در مسیر ورشکستگی اشاره دارد. لیبی در معرض تهدید ورشکستگی دولتی قرار دارد. دولت نمی تواند امنیت داخلی این کشور را تامین کند. شبه نظامیان در این کشور نیز داوطلبانه سلاح های خود را زمین نمی گذارند، چرا که نگران این هستند که امکان نفوذ سیاسی خود را از دست بدهند. طبیعتا پتانسیلهای تهدید بزرگی در این کشور وجود دارد. انقلابیون لیبیایی احساس می کنند که فریب خورده اند.

این کارشناس آلمانی در ادامه تصریح کرد لیبی باید قدرت پلیس و ارتش خود را تقویت کند. برای در پیش گرفتن یک راهکار صلح آمیز، شبه نظامیان در این کشور باید خلع سلاح شوند.

وی در ادامه با اشاره به هرج و مرج و بی نظمی در بسیاری از بخشهای لیبی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اینکه ارتش لیبی برای وارد کردن فشار به شبه نظامیان بسیار ضعیف است گفت: پس باید یک راهکار سیاسی در پیش گرفته شود که در شبه نظامیان این احساس را به وجود آورد که به خواسته های آنها در زمینه های سیاسی توجه می شود.

"اندرس دیتمن" در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد: تنها زمانی که همه عوامل سابق قذافی آشکارا از وزارتخانه ها برکنار شوند، اعتماد به مدیریت اجرایی لیبی برمی گردد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره درخواست دولت لیبی از ناتو برای کمک به این کشور در بازسازی نیروهای امنیتی گفت: این نشان می دهد که شرایط در این کشور تا چه حد متزلزل است.

این کارشناس آلمانی در قسمت دیگری از سخنانش اظهار داشت : لیبیایی ها احتمالا قدرتمندترین جمعیت غیر نظامی مسح در دنیا هستند. در دوران انقلاب، سلاح های زیادی به دست غیر نظامیان افتاد و بسیاری از انبارهای تسلیحات غارت شدند. بسیاری از مردم این کشور از شرایط ناراضی هستند و سرقت مسلحانه را راه حل مشکلات خود می دانند. در حال حاضر لیبی یکی از خطرناک ترین کشورهای جهان است.

وی در ادامه تصریح کرد که پلیس باید جمعیت غیر نظامی را خلع سلاح کند و بهتر است این کار با حمایت سازمان ملل انجام شود.