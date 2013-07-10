ناصر شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خبر پیوستن علی اصغر حسنزاده به تیم نوریل نیکل روسیه و همبازی شدن با مصطفی نظری اظهار داشت: ما با حسنزاده صحبت کردهایم تا او را حفظ کنیم. فردا پنجشنبه جلسهای را با محمدرضا کشوریفرد مدیرعامل باشگاه برگزار میکنیم تا هم تکلیف تیم فوتسالمان مشخص شود و هم حسنزاده را حفظ کنیم.
وی افزود: حسنزاده میگوید یا با تیم صبا ادامه میدهد و یا خارج از کشور بازی میکند. او تاکید دارد که به هیچ تیم دیگری نمیرود. ما هم سعی میکنیم 90 درصد خواستههایش را برآورده کنیم تا به روسیه نرود. به هر حال همه چیز به جلسه فردا بستگی دارد.
مدیر تیم فوتسال صبا در پایان درباره وضعیت این تیم هم گفت: احتمال زیاد تمرینات ما از هفته آینده شروع میشود. ما یک دروازهبان میخواهیم و به احتمال زیاد سعید قاسمی گلر سابق خودمان را که به شهرداری ساوه رفته است، جذب خواهیم کرد.
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