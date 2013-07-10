محمود صمیمی به فینال پرتاب دیسک راه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صمیمی تنها نماینده دوومیدانی ایران در بازی‌های دانشجویان جهان ظهر امروز چهارشنبه در گروه B رقابتهای پرتاب دیسک با ثبت رکورد ۶۰ متر و ۱۸ سانتی‌متر به فینال مسابقات این ماده رسید. صمیمی در پرتاب اول خود مرتکب خطار شد اما با پرتاب دوم خود رکورد ورودی مستقیم به فینال را به دست آورد. رکورد ورودی فینال ۵۹٫۵۰ متر بود.



پرتابگران روس و ایتالیایی در این گروه به ترتیب با رکورد‌های ۶۱٫۸۷ و ۶۱٫۵۳ متر بهتر از صمیمی پرتاب کردند. فینال این رقابتها جمعه برگزار می‌شود. در گروه نخست نیز پرتابگر برزیلی با رکورد ۶۱٫۴۹ صعودش را به فینال مسجل کرده است.



بیست وهفتمین یونیورسیاد دانشجویان جهان ۱۵ لغایت ۲۶ تیرماه سال جاری در شهر کازان کشور روسیه برگزار می‌شود.