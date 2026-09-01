آموزش سینما از راه دور؛ چه خبر از مدرسه مستند «حقیقت»؟

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی از ۲ سال قبل طراحی یک دوره آموزشی با نام مدرسه مستند «حقیقت» را شروع کرد. کمیته علمی مدرسه مستند «حقیقت» بهمن سال ۱۴۰۳ با حضور احمد ضابطی جهرمی، حامد شکیبانیا، رامتین شهبازی و مهرداد اسکویی تشکیل جلسه داد.

ترم مقدماتی مدرسه مستند «حقیقت» پیش از هجدهمین جشنواره بین المللی «سینماحقیقت» برگزار شد، پس از آن از هنرجویانی که دوره مقدمانی را گذرانده بودند آزمون و مصاحبه حضوری انجام شد، بعد نوبت به ضبط استودیویی درس ها رسید.

دوره مقدماتی این مدرسه با عناوین فیلمبرداری مقدماتی (رضا تیموری)، مقدمه ای بر فیلم مستند (محمد شکیبانیا)، مقدمه‌ای بر پژوهش مستند (رامتین شهبازی) برگزار شد و در ادامه ترم اول با درس تاریخ و گونه شناسی فیلم مستند (علی روحانی) و درس مستند تعاملی (مسعود سفلائی) ادامه یافت. این روزها هنرجویان مشغول گذراندن این دوره هستند.

در مسیر پیش رو اساتید و درس های متنوع دیگری به این مجموعه اضافه می‌شود.

چرا آموزش از راه دور؟

مدرسه مستند «حقیقت»، در چارچوب سیاست‌های کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با تکیه بر اصل بنیادین «عدالت فرهنگی»، گامی عملی و در مسیر تمرکززدایی از امکانات آموزش سینمایی محسوب می‌شود. برگزاری آنلاین و فراگیر دوره‌های این مدرسه، مرزهای جغرافیایی و انحصار پایتخت‌محورِ آموزش‌های تخصصی را می‌شکند، بستر مجازی فرصتی برابر برای کشف و پرورش استعدادهای جوان در تمام استان‌ها فراهم آورده تا علاقه‌مندان سینمای مستند بتوانند بدون دغدغه مسافت، از محتوای آموزشی حرفه‌ای بهره‌مند شوند و صداها و روایت‌های بومی خود را در گستره ملی و بین‌المللی بازتاب دهند. سینمای مستند، در حوزه اکران و آموزش پیش از این به تهران محدود می شد، اما امروز با نمایش در پلتفرم‌ها، فضا گسترده تر شده است و مدرسه مستند «حقیقت» می‌تواند پاسخ به نیاز جوانانی باشد که دور از تهران زندگی می‌کنند.

باید دید در ادامه مدرسه مستند «حقیقت»، این فرصت را می یابد که آموزش را به پایان برساند، به دوره های بعد برسد و پس از آن، خروجی‌های آن قابل مشاهده باشند؛ جوانانی که وارد بازار سینمای مستند شوند و بخش مهمی از کارنامه آموزشی‌شان با نام مدرسه مستند «حقیقت» گره خورده باشد.