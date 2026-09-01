۱۳ تعاونی مرزنشین گلستان در مسیر احیا

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیانمهر صبح سه شنبه در آیین افتتاحیه اتحادیه شرکتهای تعاونی مرزنشینان استان گلستان که در آستانه هفته تعاون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت مردمیسازی اقتصاد اظهار کرد: حمایت از بخش تعاون، بهویژه تعاونیهای مرزنشینان، از اولویتهای مدیریت ارشد استان است.
وی افزود: فعالیت تعاونیهای مرزنشینان از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه سود و عواید حاصل از فعالیت این تعاونیها بهطور مستقیم به سهامداران و اقشار کمبرخوردار مناطق مرزی میرسد و میتواند نقش مؤثری در بهبود معیشت خانوارهای این مناطق داشته باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان، احیای چهار تعاونی راکد مرزنشینان را از اقدامات انجامشده در استان برشمرد و گفت: در حال حاضر فعالسازی ظرفیت هر ۱۳ تعاونی مرزنشین استان با جدیت در دستور کار قرار دارد و این روند بدون تبعیض منطقهای دنبال خواهد شد.
کیانمهر با بیان اینکه ایجاد فرصتهای شغلی پایدار یکی از اهداف اصلی این برنامه است، ادامه داد: رونق فعالیت تعاونیهای مرزنشینان میتواند زمینه اشتغال جوانان را فراهم کرده و از مهاجرت اجباری آنان و شکلگیری آسیبهای اجتماعی ناشی از مهاجرت جلوگیری کند.
وی با اشاره به ظرفیتهای موجود در حوزه تبادلات تجاری مرزنشینان، خاطرنشان کرد: استفاده مؤثر از امتیازات وارداتی و صادراتی، در کنار رفع موانع اداری و گمرکی، میتواند زمینه افزایش درآمد ساکنان مناطق مرزی و روستایی استان را فراهم کند.
معاون اقتصادی استاندار گلستان تأکید کرد: اتحادیه تازهتأسیس شرکتهای تعاونی مرزنشینان میتواند با بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی و تجاری موجود، نقش مهمی در رونق اقتصادی مناطق مرزی استان ایفا کند.
کیانمهر با اعلام حمایت استانداری گلستان از فعالان بخش تعاون گفت: مجموعه مدیریت استان بهصورت مستمر و قاطع از تلاشهای انجامشده برای توسعه تعاونیهای مرزنشینان و تقویت اقتصاد مناطق مرزی حمایت خواهد کرد.
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