جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا طی سال جاری در ایلام

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد بخش حمل و نقل جاده‌ای استان در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۱۹۶ هزار و ۶۶۶ فقره بارنامه صادر شده که نشان از پویایی و رونق حمل و نقل کالا در استان دارد؛ همچنین این حجم از جابجایی، حاکی از نقش کلیدی این بخش در اقتصاد استان و تأمین نیازهای اساسی مناطق مختلف است.

وی با بیان اینکه مجموع کالاهای جابجا شده در این مدت به یک میلیون و ۲۶ هزار و ۷۹۹ تن رسیده، تصریح کرد: این میزان جابجایی، با بهره‌گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی استان انجام شده و نشان‌دهنده توانمندی بالای بخش حمل و نقل جاده‌ای در تأمین نیازهای حمل و نقلی صنایع، کشاورزی و بازرگانی استان است؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در ادامه به نقش مرز مهران در افزایش حجم جابجایی کالا اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این جابجایی‌ها، مربوط به صادرات و ترانزیت کالا از طریق پایانه مرزی مهران است؛ زیرا این مرز به عنوان یکی از مهم‌ترین معابر تجاری کشور، نقش بسزایی در افزایش حجم حمل و نقل کالا در استان ایفا کرده و به دلیل موقعیت استراتژیک آن، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و بازرگانی قرار دارد.

دشتی‌پور با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و نوسازی ناوگان، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، خوشبختانه روند جابجایی کالا در استان با کیفیت و سرعت مطلوبی ادامه دارد و امیدواریم با تداوم این رویکرد و حمایت‌های بیشتر، شاهد افزایش سهم استان در ترانزیت و صادرات کالا باشیم و بتوانیم گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی استان برداریم.