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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا طی سال جاری در ایلام

جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا طی سال جاری در ایلام

ایلام - مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای ایلام از جابجایی بیش از یک میلیون تن کالا طی سال جاری در استان خبر داد.

حیدر دشتی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عملکرد بخش حمل و نقل جاده‌ای استان در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۵، اظهار داشت: در این بازه زمانی، ۱۹۶ هزار و ۶۶۶ فقره بارنامه صادر شده که نشان از پویایی و رونق حمل و نقل کالا در استان دارد؛ همچنین این حجم از جابجایی، حاکی از نقش کلیدی این بخش در اقتصاد استان و تأمین نیازهای اساسی مناطق مختلف است.

وی با بیان اینکه مجموع کالاهای جابجا شده در این مدت به یک میلیون و ۲۶ هزار و ۷۹۹ تن رسیده، تصریح کرد: این میزان جابجایی، با بهره‌گیری از ناوگان حمل و نقل عمومی استان انجام شده و نشان‌دهنده توانمندی بالای بخش حمل و نقل جاده‌ای در تأمین نیازهای حمل و نقلی صنایع، کشاورزی و بازرگانی استان است؛ این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد که بیانگر افزایش فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در استان می‌باشد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام در ادامه به نقش مرز مهران در افزایش حجم جابجایی کالا اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این جابجایی‌ها، مربوط به صادرات و ترانزیت کالا از طریق پایانه مرزی مهران است؛ زیرا این مرز به عنوان یکی از مهم‌ترین معابر تجاری کشور، نقش بسزایی در افزایش حجم حمل و نقل کالا در استان ایفا کرده و به دلیل موقعیت استراتژیک آن، همواره مورد توجه فعالان اقتصادی و بازرگانی قرار دارد.

دشتی‌پور با تأکید بر اینکه توسعه زیرساخت‌های حمل و نقلی و نوسازی ناوگان، از اولویت‌های اصلی این اداره کل است، خاطرنشان کرد: با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های اقتصادی، خوشبختانه روند جابجایی کالا در استان با کیفیت و سرعت مطلوبی ادامه دارد و امیدواریم با تداوم این رویکرد و حمایت‌های بیشتر، شاهد افزایش سهم استان در ترانزیت و صادرات کالا باشیم و بتوانیم گامی مؤثر در جهت رونق اقتصادی استان برداریم.

کد مطلب 6933944

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