به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد علمی صبح سه‌شنبه در مراسم بهره‌برداری از ۶۶ دستگاه ماشین‌آلات جدید و چند پروژه عمرانی شهرداری قزوین که با حضور اسکندر مومنی وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: نوسازی ناوگان شهری یکی از نیازهای اساسی مدیریت شهری برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان است و ورود تجهیزات جدید می‌تواند بخشی از فشار موجود بر ماشین‌آلات فرسوده را کاهش دهد.

وی افزود: ورود ۵۰ دستگاه کامیون بنز و ۱۶ دستگاه اتوبوس جدید صرفاً به معنای افزایش تعداد تجهیزات شهرداری نیست، بلکه این ناوگان باید به افزایش توان عملیاتی مجموعه مدیریت شهری و ارتقای کیفیت خدمات در سطح شهر منجر شود.

سرپرست شهرداری قزوین تصریح کرد: ماشین‌آلات جدید در حوزه‌های مختلف از جمله اجرای پروژه‌های عمرانی، مدیریت پسماند و خدمات شهری مورد استفاده قرار خواهند گرفت و اتوبوس‌های جدید نیز به تقویت شبکه حمل‌ونقل عمومی کمک می‌کنند.

علمی با اشاره به فرسودگی بخشی از ناوگان شهری ادامه داد: استفاده مستمر از ماشین‌آلات قدیمی علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری، توان عملیاتی شهرداری را کاهش می‌دهد و ورود تجهیزات جدید می‌تواند سرعت و قدرت واکنش مجموعه مدیریت شهری را در شرایط عادی و هنگام بروز بحران افزایش دهد.

وی حرکت به سمت مدیریت شهری هوشمند و کارآمد را از برنامه‌های شهرداری قزوین عنوان کرد و گفت: هدف مدیریت شهری باید ارائه خدمات با سرعت و کیفیت مناسب و در عین حال کاهش آثار زیست‌محیطی باشد و نوسازی تجهیزات در این مسیر یک ضرورت است.

سرپرست شهرداری قزوین با اشاره به همزمانی بهره‌برداری از این تجهیزات با هفته دولت و روز قزوین اظهار کرد: نوسازی ناوگان تنها بخشی از برنامه‌های مدیریت شهری است و همزمان پروژه‌های عمرانی مختلفی نیز در مناطق گوناگون شهر در حال اجرا یا پیگیری است.

علمی افزود: رویکرد شهرداری در اجرای طرح‌های عمرانی باید به گونه‌ای باشد که نتیجه آن به‌صورت مستقیم در زندگی روزمره شهروندان دیده شود و خدمات شهری در مناطق مختلف قزوین به شکل متوازن توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به نقش اتوبوس‌های جدید در حمل‌ونقل عمومی خاطرنشان کرد: تقویت ناوگان اتوبوسرانی می‌تواند با افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران، به کاهش استفاده از خودروهای شخصی، کنترل ترافیک و کاهش آلودگی هوا کمک کند.

سرپرست شهرداری قزوین همچنین درباره کامیون‌های جدید گفت: این تجهیزات ظرفیت شهرداری را در اجرای پروژه‌های عمرانی، عملیات خدمات شهری، ساماندهی معابر و مدیریت پسماند افزایش خواهد داد و امکان استفاده مؤثرتر از منابع و نیروی انسانی را فراهم می‌کند.

علمی با تأکید بر ضرورت توزیع عادلانه خدمات در مناطق مختلف شهر گفت: توسعه پایدار قزوین زمانی محقق می‌شود که شهروندان در همه مناطق از خدمات مناسب و باکیفیت شهری برخوردار باشند و این موضوع در برنامه‌های مدیریت شهری دنبال می‌شود.

وی در پایان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در تأمین منابع و اجرای طرح نوسازی ناوگان شهرداری قزوین گفت: مدیریت شهری تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت‌های ایجادشده و افزایش توان اجرایی، روند اجرای پروژه‌ها و ارائه خدمات به شهروندان را با سرعت بیشتری دنبال کند.