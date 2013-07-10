به گزارش خبرگزاری مهر، آيتالله هاشمي رفسنجاني عصر ديروز با حضور در منزل سه شهيد دوران دفاع مقدس با پدر و مادر و برادران و خواهر شهيدان حسن، علياصغر و علياكبر جوادسپهري و همچنين فرزندان شهيد حاج ابوالقاسم تقيپور صفايي ديدار كردند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين ديدار، شهدا را سرمايه ارزشمند كشور خواند و با اشاره به آيات قرآن و روايات متعدد گفت: شهدا از ميدان جنگ و لحظه شهادت بر بال ملائك به بزم اولياء و انبياء ميروند.
وی در پاسخ به اظهارنظر يكي از اعضاي خانواده شهيد در خصوص نقش مردم بهويژه خانوادههاي شهدا در عرصههاي مختلف كشور گفت: انقلاب و نظام اسلامي، متعلق به مردم است و صاحبان اصلي آن خانوادههاي شهدا هستند كه بهترين عزيزانشان را در راه دفاع از دين و ميهن فدا كردند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام سخنان خانوادههاي شهدا را همواره دلسوزانه و مشفقانه خواند و گفت: ارادتم به خانوادههاي شهدا هميشگي است.
وی درباره انتخاب آقاي دكتر حسن روحاني گفت: خوشحالم كه يك نفر با انرژيتر از من با درايت و هوشمندي مردم انتخاب شد و بايد همه به ايشان به ويژه در دوران سخت پيش رو كمك كنيم.
آیت الله هاشمي رفسنجاني در واكنش به سخنان پدر بزرگوار شهيدان سپهري كه گفته بود «نبايد به خاطر بيمهريها ناراحت شويد» گفت: هر چه دارم از انقلاب است و تا زندهام براي اين انقلاب و اين كشور نفس ميكشم و البته از كينه بدخواهان انقلاب و افراطيون بيريشه نيز هراسي ندارم، البته آنان تاكنون نتيجه معكوس گرفتهاند.
وی در اين ديدار از زمان و مكان شهادت شهيدان پرسيد كه برادر شهيدان گفت: حسن در عمليات مسلمبنعقيل و علياصغر در جبهه سردشت در سال 67 به شهادت رسيد و علياكبر هم كه جانباز 70 درصد و شيميايي بود، در سال 85 در بيمارستان ساسان به برادران خود پيوست. دايي شهيدان، حاج ابوالقاسم تقيپور هم در عمليات رمضان جاويدالاثر شدند.
در اين ديدار پدر شهيدان جواديسپهري با اشاره به احترام و تكريمي كه همواره آيتالله هاشمي رفسنجاني نسبت به خانوادههاي معزز شهدا قائل بودهاند، به ديدارهاي صميمانه خود و خانوادههاي شهدا با ايشان در دفتر آيتالله هاشمي اشاره كرد و گفت: نقش و جايگاه آيتالله هاشمي رفسنجاني در عرصههاي مختلف انقلاب و بحرانهاي مختلف بهويژه 8 سال دوران دفاع مقدس بر كسي پوشيده نيست و خانوادههاي شهدا، آزادگان و ايثارگران هيچگاه نقش و آثار مؤثر وجودي ايشان را در انقلاب فراموش نخواهند كرد.
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