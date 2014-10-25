آندو با استقلال به توافق مشروط رسید/ تیموریان ممنوع الخروج می شود!

مشکلات مالی باشگاه استقلال می رود تا برای مدیران و بازیکنان این تیم دردسر ساز شود ،البته بی پولی و عقب افتادن دستمزدهای بازیکنان تا کنون مدیریت شده اما در مواردی هم ماجرا حاد شده است .

شرایط آندرانیک تیموریان یکی از این موارد است که می رود تا حاد شود چرا که او از نهصد میلیون قسط اولش چهارصد میلیون گرفته و از قسط دوم هم هیچ رقمی را دریافت نکرده و حالا در آستانه نیم فصل دوم با پیام های مختلفی از تیمهای لیگ برتری مواجه شده آنهم در حالیکه به شدت از شرایط موجود ناراضی است و البته تا این لحظه برای جلوگیری از حاشیه برای خودش و تیمش حرفی نزده است و البته معلوم نیست این موضوع تا کجا جلو برود و او تا چه زمانی سکوت کند .

امروز صبح افشارزاده به همین دلیل با آندو تیموریان جلسه ای برگزار کرد تا به موارد پیرامون تیموریان رسیدگی کند باید دید در این جلسه چه می گذرد و آیا تفاهم و توافقی رخ می دهد یا نه؟