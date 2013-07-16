به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از ششمین فهرست لاک پشت پرنده عصر دیروز دوشنبه 24 تیر با حضور نویسندگان، مترجمان و تصویرگران ادبیات کودک و نوجوان در فروشگاه مرکزی شهر کتاب برگزار شد.

در ابتدای این برنامه مسعود ملک‌یاری سخنگوی هیئت داوران لاک‌پشت پرنده گفت: ما کتاب‌ها را مستقل بررسی می‌کنیم و به آن‌ها امتیاز می‌دهیم. کتاب‌ها برای تابستان پارسال هستند. تمام تلاشمان را کردیم سلیقه بچه‌ها و بهترین پیشنهاد برای خانواده‌ها را در نظر بگیریم. ما برای انتخاب کتاب‌ها، معیارهای جهانشمول داریم. سعی کردیم در کتاب‌های انتخاب‌شده، تبعیض نژادی و قومی نباشد، کتاب‌ها پاسخگوی نیازهای ویژه باشند و مهارت‌هایی که باید به بچه‌ها بیاموزند، داشته باشند.

وی افزود: سعی شده در انتخاب کتاب‌های این فهرست، ذوق و درک تصویری بچه‌ها را ارتقا بدهیم و همچنین موجب بالاتر رفتن سطح ذوق ادبی آن‌ها شویم. البته تلاش کردیم خیلی هم نگاه از بالا نداشته باشیم و با بچه‌ها دیالوگ برقرار کنیم. سعی کردیم به بازار توجه داشته باشیم. قطعاً هر کاری نقاط ضعفی دارد و وقتی برطرف می‌شوند که بازخوردها را ببینیم. من خودم یکی از منتقدان سرسخت فهرست لاک‌پشت پرنده بودم، اما گروه بنیان‌گذار لاک‌پشت پرنده، به قدری نقدپذیرند که با آغوش باز نظراتم را پذیرفتند. همه مخاطبان این فهرست هم می‌توانند نظرات و انتقادات خود را با دست‌اندرکاران آن در میان بگذارند.

در این مراسم همچنین اعلام شد جشن‌های لاک‌پشت پرنده‌، از این به بعد به جای برگزاری فصلی، به طور ماهانه برگزار خواهد شد.

ویدا اسلامیه مترجم مجموعه کتاب‌های «پندراگن» که دارای 5 لاک‌پشت پرنده شده است، در این مراسم به بیان سخنانی درباره ترجمه این مجموعه و کتاب‌های هری‌پاتر که پیش از این ترجمه کرده است،‌ پرداخت.

در ادامه مصطفی رحماندوست نویسنده کتاب «موش و گربه» که به امتیاز 4 لاک‌پشت رسیده است، گفت: داستان «موش و گربه» داستان همه ماست. بعضی موشیم، بعضی گربه. دنبال هم می‌دویم. برخی می‌خواهند موش باشند و برخی گربه. بچه‌ها هم بچه‌های ما هستند و تا ما تصمیم نگیریم که موش باشیم یا گربه، آن‌ها تصمیم نمی‌گیرند که چه باشند.

وی افزود: موش و گربه خودش قصه‌ای دارد که برای کشکول شیخ بهایی است. شیخ بهایی هم ریاضیدان بوده، هم معمار، هم موسیقی‌دان و هم مجتهد دوران صفویه. ناشر به من پیشنهاد داد بخشی از موش و گربه شیخ بهایی را برای بچه‌ها بازنویسی کنم. این اثر در زمانی نوشته شده که بحث تصوف و شریعت، خیلی مطرح بوده است. موش در این اثر نماد زرنگی صوفیانه و گربه نماد ظاهرگرایان شریعت‌مآب است. من دیدم هیچ‌کدام از این حرف‌ها به درد بچه‌ها نمی‌خورد. این شد که آمدم موش را تبدیل به شخصیت زرنگ قصه کردم و گربه را تبدیل به یک شخصیت عاقل و اصولگرا که به اصول اعتقادی ندارد. در نتیجه قصه، یک قصه دیگر شد.

این نویسنده گفت: فکر نمی‌کردم این کتاب سر از فهرست لاک‌پشت پرنده در بیاورد. چون کتاب خیلی قدیمی است و الان چاپ‌های جدید آن بیرون آمده‌اند.

در ادامه محمدعلی بنی‌اسدی تصویرگر کتاب «موش و گربه» گفت: تصویرگری یک کتاب تقریبا اینگونه شروع می‌شود. یک بار آقای مهدی حجوانی کاغذی برای من فرستاد که من هنوز‌ آن را نگه داشته‌ام. در آن کاغذ برایم نوشته بود که کتابی داریم اگر دوست داری و ممکن است، زحمت آن را بکش. البته ارتباط برقرار کردن تصویرگر با کار نویسنده هم شرط است.

این تصویرگر گفت: برای یک تصویرگر سخت است که وقتی می‌خواهند کتابش را دوباره چاپ کنند، دوباره تصویرهای کتاب را بازسازی کند. همان‌طور که من سنم بالا رفته، تصویرهایم هم کم‌رنگ شده‌اند. تعداد زیادی از کتاب‌هایی را هم که کار کرده‌ام، دوست ندارم اما امروز تقریبا می‌دانم بچه‌ها چه می‌خواهند.

بنی‌اسدی ادامه داد: کشور ما از نظر تصویرگری کتاب، خیلی مشکل دارد. من ِ تصویرگر چیزی از تصویر نمی‌فهمم. وقتی پیش بچه‌ها می‌نشینم و می‌پرسم از این تصویر چه می‌فهمی، چیزهایی می‌گوید که من ندیده‌ام. خوشحالم که نسل جدید تصویرگری که 10 سال است آمده، از نسل قبلی کنده است و تصویر را می‌فهمد. ما و پدران و مادرانمان قسم خوردیم که تصویر را نفهمیم. فکر می‌کنیم چون سواد خطی داریم، در همه جهات خوش‌سلیقه هستیم. من بعد از پنجمین کتابم بود که تازه فهمیدم تصویر یعنی چه.

وی گفت: امروز ترجیح می‌دهم تصویرگری نکنم. نه اینکه تصویرگری خوب نیست بلکه به این دلیل که از حد من بالاتر است.

در ادامه رحماندوست در پاسخ به این سوال که بچه‌ها باید کتاب را انتخاب کنند یا کتاب آن‌ها را؟ گفت: فکر نکنید تعداد کتاب در ایران زیاد است. تازه تعداد آثار ترجمه هم بیشتر از تالیف است. چون تعداد کتاب‌ها کم است، در نتیجه پاسخ به نیاز بچه‌ها‌، با توجه به تنوع سلیقه‌ها نیست. در شهرستان‌ها که اوضاع باز هم بدتر است. زمان کودکی ما این کرایه‌دهنده کتاب بود که کتاب را انتخاب می‌کرد. اما امروز پیشنهاد من به پدر و مادرها این است که بگذارند اول بچه‌ها کشف کنند، بعد بچه‌ها را به مراکز عرضه کتاب ببرند تا خرید کنند.

در ادامه این مراسم شراره صدیق مترجم کتاب 5 لاک‌پشتی «سرزمین دهم» و فرزاد فربد مترجم تعدادی از آثار موجود در فهرست ششم لاک پشت پرنده به بیان سخنانی درباره ترجمه آثاری که از آن‌ها در این فهرست قرار گرفته، پرداختند.