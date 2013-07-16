مجید راستی نویسنده و رئیس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در حاشیه برگزاری مراسم رونمایی از ششمین فهرست لاک‌پشت پرنده، در گفتگو با خبرنگار مهر، نظرش را درباره ماهانه شدن این جسن، اینگونه بیان کرد: ماهانه برگزار کردن جشن لاک‌پشت پرنده شاید باعث شود که نتواند خودش را به خوبی نشان بدهد. به این دلیل که در این شرایط، ممکن است در طول یک ماه 4 کتاب، در طول ماه دیگر 20 یا 50 کتاب و در یک ماه دیگر رقم دیگری کتاب منتشر شود.

وی افزود: به نظرم ماهانه برگزار کردن جشن لاک‌پشت پرنده تا حدودی باعث اُفت کار شود. و برای اینکه فهرست پر شود، ممکن است کیفیت کتاب‌ها، بالا و پایین شود تا تعداد کتاب مورد نظر تامین شود. ولی فصلی بودن این جشن، حداقل برای ارائه یک فهرست مناسب از کتاب‌های خوب، بهتر است و در طول سال با گذشت یک فصل، می‌شود بهترین‌ها را انتخاب کرد.

این نویسنده ادامه داد: آنچه که تداوم کار و رسیدن به دور ششم را در پی داشته، قطعا علاقه و اشتیاق دوستان برگزارکننده بوده است. امیدوارم این انگیزه همین‌طور به قوت خودش باقی باشد.

راستی گفت: با نگاهی که به فهرست داشتم، احساس کردم توجه بیشتری به تنوع آثار شده است. یعنی شاید آن اوایل احساس می‌کردیم نوعی نگاه بر انتخاب‌ها حاکم است ولی امروز به نظرم می‌رسد با نظرات، پیشنهادات و انتقاداتی که به دوستان رسیده، وجوه مختلف کتاب‌ها را در نظر گرفته‌اند و این به قوت کار کمک می‌کند.

راستی درباره همکاری انجمن نویسندگان کودک و لاک‌پشت پرنده گفت: افرادی که این طرح را پیش می‌برند به نوعی عضو انجمن هستند. اگر دوستان کمکی از انجمن بخواهند، حتماً همکاری خواهیم کرد و از هیچ مشارکتی دریغ نداریم. می‌توانم بگویم بیشتر اعضای هیئت داوران لاک‌پشت پرنده، عضو انجمن نویسندگان کودک و نوجوان هستند و جای بسی خوشحالی است که چنین طرحی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان، به شکل خصوصی اتفاق افتاده است.

مولف کتاب «کوه سنگی و داریوش بزرگ» گفت: فکر می‌کنم باید قدم‌های دیگری مانند انتشار فهرست لاک‌پشت پرنده، برداشته شود، چون این طر‌ح‌ها همه به ترویج و تبلیغ ادبیات کودک کمک می‌کند. به هر حال یک بخش از نیازهای ما در حوزه تبلیغات است که تبلیغات عملی مانند این طرح، خیلی بهتر از این که به انتشار پوستر یا بیلبرد کفایت کنیم، جواب می‌دهد.