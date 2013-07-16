طرح دو فوریتی مجلس برای جلوگیری از تخلف 74 هزار میلیاردی در تسویه بدهی دولت

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر اساس این گزارش هفته گذشته دولت با استفاده از سود 74 هزار میلیاردی حاصل از افزایش قیمت ارز بدهی های خود را به بانک ها و شرکت های دولتی را تسویه نمود.

بر این اساس تمام ارزهایی که در حساب های خارجی بانک مرکزی وجود داشت و طلاهایی که در ذخایر این بانک وجود داشت به قیمت جدید ارزشیابی شد و از این ناحیه 74 هزار میلیارد تومان به صورت حسابداری درآمد به دست آمد و از این درآمد بدهی های دولت تسویه شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این طرح دو فوریتی قصد دارند جلوی این اقدام دولت را بگیرند.

غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه از طراحان این طرح در خصوص فوریت آن گفت: اگر جلوی این اقدام دولت به موقع گرفته نشود ظرف یک هفته این کار از طرف بانک مرکزی بدون حسابرسی انجام شده و 74 هزار میلیارد تومان در اختیار دولت قرار داده می شود تا بدهی هایش را پرداخت کند.

بر اساس این گزارش احمدی نژاد در آخرین نطق تلویزیونی خود ادعا کرد دولت را بدون بدهی تحویل رئیس جمهور منتخب می دهد.

مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعطیل بود و دولت از فرصت این تعطیلی برای اختصاص 74 هزار میلیارد تومان برای تسویه بدهی هایش استفاده کرد.

این کار مورد انتقاد احمد توکلی نماینده مردم تهران قرار گرفت و وی به دیوان عدالت شکایت کرد.

شکایت وی امروز در دادگاه دیوان عدالت در حال بررسی است.

محمدرضا باهنر، احمد توکلی، جعفر قادری، مسعود میرکاظمی، الیاس نادران، جواد جهانگیرزاده، محمدحسن ابوترابی فرد، غلامرضا مصباحی مقدم از چهره های شاخص امضاکننده این طرح هستند.