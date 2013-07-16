 سود حاصل از تسعیر قابل تقسیم نیست/ دولت در پی پوشاندن عیب های خود است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد قسیم عثمانی نماینده مردم بوکان به عنوان موافق دو فوریت طرح تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 92 و مصرف سود حاصل از آن، اظهار داشت: در این طرح بحث سود حسابداری مطرح است و بنده به عنوان یک تحصیل کرده حسابداری عرض می کنم که اولاً به سود حسابداری زیاد ایرادی وارد نکنید چرا که تنها سود قابل محاسبه در کره زمین سود حسابداری است و هیچ سودی غیر از سود حسابداری در قالب اعداد و ارقام قابل بیان نیست.

وی افزود: نرخ ارز عملاً در اختیار بانک مرکزی است، اینکه نرخ تسعیر ارز را چند ریال در نظر بگیرد و این در حالی است که بخش عمده ای از دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی از نوع ارزی است که می تواند به راحتی با تعیین نرخ ارز روی ارزش ریالی دارایی ها و بدهی های خود تاثیر بگذارد و این تنها جایی است که می تواند با یک دستور ارزش دارایی ها و بدهی های خود را تحت تاثیر قرار دهد که یکی از این نمونه ها همین تغییر ارز از 1226 تومان به 2450 تومان است.

نماینده مردم بوکان افزود: با توجه به این که دارایی های ارزی بانک مرکزی نسبت به بدهی های ارزی آن بیشتر است منجر به سودی معادل 74 هزار میلیارد تومان شده است که بحث آن در حال حاضر مطرح است. تمام استانداردهای حسابداری دنیا و حسابداری بین المللی و استاندار حسابداری مختص بانک ها تکلیف می کنند که سود حاصل از تسعیر ارز بانک ها قابل محاسبه و قابل درج در صورت سود و زیان بانک ها نیست، یعنی سود حاصل از تسعیر اصلاً قابل تقسیم نیست، سودی است که حاصل می شود منتهی استانداردهای حسابداری می گویند که این سود باید به عنوان درآمدهای انتقالی به آینده در ترازنامه بانک ها درج شود و قابل تقسیم و توزیع نیست.

وی خاطرنشان کرد: اول این که بانک مرکزی خودش می تواند با یک تغییر نرخ یک سود هنگفتی را ایجاد کند و ثانیاً که از محل این سودها است که محل زیان های احتمالی آینده مستهلک خواهد شد که اگر در سال های بعد در اثر تغییر نرخ ارز زیان تسعیر ارز حاصل شد از محل سودهایی که موجود است و توزیع نشده تسویه خواهد شد و نکته بعد این که بانک مرکزی یک موسسه انتفاعی نیست که سودی حاصل کند و بعد آن را تقسیم کند، وظیفه بانک مرکزی حفظ قدرت پول است، هر منبعی که به دست می آورد باید در جهت اجرای وظایف و مسئولیت های خود خرج کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: اینکه بانک مرکزی بخواهد نرخ ارز را عوض کند و 74 هزار میلیارد تومان در یک لحظه به عنوان سود شناسایی کند و آن را به شکل های مختلف تقسیم و توزیع کند با هیچ استانداردی در دنیا همخوانی ندارد و حتی در واحدهای اقتصادی و شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، شرکت ها حق ندارند سود حاصل از تسعیر ارز خودشان را در همان سال بخواهند در صورت سود و زیان شان بیاورند و توزیع کنند بلکه باید در بخش بدهی ها ببرند و به عنوان درآمدهای انتقالی به دوره های آتی و طی یک مدت مناسب آن را مستهلک کرده و سود بگیرند.

عثمانی با اشاره به اظهارات نماینده تویسرکان که خواستار کاهش فوریت در بررسی طرح شده بود ، ادامه داد: بحثی که آقای مفتح کردند در شرایط عادی درست است اما ایشان شاید درگیر انتخابات بودند و خبر ندارند دولت آمده است و 74 هزار میلیارد تومان در اثر تغییر نرخ ارز ایجاد کرده و شروع به توزیع آن کرده است و در حال پوشاندن تمام نقطه ضعف های خود است. فوریت این طرح برای این است که جلوی این اقدام دولت گرفته شود. دولت می تواند همین امشب نرخ ارز را دوباره تغییر دهد و دوباره سود دیگری ایجاد کند و کم و کاستی هایی که نباید ایجاد می شد را با یک دستور جبران کند. فوریت این طرح از این لحاظ است دولت در فرصت باقی مانده حداقل خرابکاری های اقتصادی خود را بپوشاند و خواهش من این است که با توجه به حساسیت این موضوع دوستان به فوریت آن رای بدهند.

دو فوریت این طرح در نهایت با رای 174 نماینده موافق 11 نماینده مخالف و 9 رای ممتنع تصویب شد.