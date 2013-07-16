هاموند درباره قمار امنیتی انگلیس هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر،"فلیپ هاموند" وزیر دفاع انگلیس امروز در مصاحبه با شبکه 4 رادیو بی بی سی درباره کاهش بودجه نظامی و کاهش شمار ناوگان هسته ای انگلیس هشدار داد.



وی تلاش برای نصف کردن شمار ناوگان هسته ای با هدف صرفه جویی مالی را اقدامی ناپخته خواند. هاموند با اعتراض به طرح کاهش شمار ناوگان هسته ای انگلیس گفت: چنین اقدامی فقط سبب 0.17 درصد صرفه جویی در کل بودجه نظامی کشور می شود، اما قمار بزرگی برای امنیت انگلیس خواهد بود.

وی اظهار داشت : ما 45 سال است که در دریاها حضور داشته ایم و قدرت بازدارندگی هسته ای خوبی داشته ایم .

وی ادامه داد: اکنون وقت کاهش توان هسته ای کشور نیست، زیرا بسیاری از کشورهای جهان به دنبال تقویت توان هسته ای خودشان هستند.

بسیاری از مردم انگلیس با برگزاری تظاهرات، با افزایش سرمایه گذاری دولت انگلیس با هدف افزایش توان هسته ای این کشور مخالفت کرده و خواستار نابودی بخشی از ناوگان هسته ای این کشور شده اند.