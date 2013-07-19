ایوب بهرام نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: این کتاب سومین کتاب من است که یک رمان 120 صفحه‌ای است و شخصیت اصلی آن یک مرد چهل‌ساله است که گذشته‌اش در قالب این رمان مرور می‌شود.

وی افزود: روایت رمان به صورت حرکت سیال ذهن به گذشته باز می گردد و گذشته از دست رفته شخصیت اصلی را مرور می کند. اما شخصیت مورد نظر ناگهان در این مرور عمیق که بسیار عینی جلوه می‌کند، گم می شود. این حرکت یعنی مرور گذشته، یک حرکت منظم و کلاسیک نیست و در هر اپیزود از رمان، خواننده به یک تکه زمانی پرت می شود.

این نویسنده ادامه داد: نام کتاب را «پرسه‌های غریب» گذاشته‌ام و باید اشاره کنم که این نامگذاری، اشاره به شخصیت اصلی کار دارد که نامش غریب است و بیشتر در سال‌های دهه 60 به بعد سیر می‌کند. کتاب را پس از اعمال ویرایش نهایی و به تازگی به انتشارات سروش سپرده‌ام و هنوز مذاکراتم با این ناشر درباره انتشار کتاب به نتیجه قطعی نرسیده است.

مجموعه داستان‌های «شوروشیرین» و «جایی برای پناه» آثار داستانی ایوب بهرام هستند که تا به حال به انتشار رسیده‌اند.

