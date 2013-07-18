دو ورزشكار خراسان شمالي به المپيك 2013 ناشنوايان اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه شب دو ورزشكار ناشنواي خراسان شمالي در رشته هاي فوتبال و جودو براي اعزام به بيست و دومين دوره مسابقات المپيك 2013 ناشنوايان، بجنورد را به مقصد تهران ترك كردند.

امید سرداریان؛ فوتبالیست ناشنوای استان كه از از 22 تا 31 اردیبهشت در سومین اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال ناشنوایان به میزبانی استان البرز حضور داشت، به همراه تيم ملي به اين مسابقات اعزام مي شود.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان در سال 2011 با نايب قهرمانی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه جواز حضور در مسابقات جهانی و المپیک 2013 ناشنوایان را کسب کرد.

همچنين علي دهقان از خراسان شمالي دارنده مدال برنز مسابقات آسيايي دیگر نماینده استان است که در رشته جودو و در وزن 73- کیلوگرم به این رقابت‌ها اعزام می‌شود.

اين جودوكار تاکنون به همراه تيم ملي جودوي ناشنوايان ايران شش مرحله اردوی آمادگی برای اعزام به المپیک بلغارستان را گذرانده است.

پيش از اين قرار بود تيم ملي جودو ناشنوايان كشور، هشتم مرداد ماه به مسابقات المپيك تابستاني بلغارستان اعزام شود اما گويا بر اساس موافقت هاي انجام شده تيم ملي جودو ناشنوايان 31 تير ماه به صوفيه بلغارستان اعزام مي شود.

تيم ملي جودو ناشنوايان با هشت ورزشکار عازم المپيک مي شود كه شش نفر از جودو کاران در بخش مبارزه و دو نفر نيز در بخش"ناگه نو کاتارو" به مصاف حريفان خود مي روند.

تيم ملي جودو ناشنوايان طي روزهاي 11، 12 و 13 مرداد ماه به مصاف حريفان خود مي رود.

بیست و دومین دوره المپیک تابستانی 2013 ناشنوایان در صوفیه بلغارستان برگزار می‌شود.