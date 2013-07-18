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۲۷ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۹

هنیه:

گذرگاه رفح به جای تونل های بسته شده باز شود

گذرگاه رفح به جای تونل های بسته شده باز شود

نخست وزیر منتخب فلسطین با اشاره به تخریب تونل های میان غزه و مصر از سوی ارتش مصر، خواستار بازگشایی گذرگاه رفح به جای این تونل ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، اسماعیل هنیه گفت: ما به رایزنی با مقامات مصری ادامه می دهیم و مصر نسبت به زیان های وارد شده به مردم غزه بابت منع ورود نیازهای اساسی ساکنان غزه واقف است و این موضوع با طرف مصری بررسی شده است.

نخست وزیر منتخب فلسطین ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجام شده به دلایل امنیتی باشد.

وی افزود: ما شرایط امنیتی را درک می کنیم اما در عین حال باید به نیازهای ملت محاصره شده فلسطین نیز توجه شود.

هنیه گفت: فلسطینی های ساکن غزه از تونل ها به سبب محاصره دریایی،هوایی و زمینی استفاده می کردند و این تونل ها شریان حیاتی بودند و اگر این تونل ها بسته شوند باید گذرگاه رفح برای عبور افراد و کالا باز شود.

کد مطلب 2099488

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