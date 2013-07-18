گذرگاه رفح به جای تونل های بسته شده باز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، اسماعیل هنیه گفت: ما به رایزنی با مقامات مصری ادامه می دهیم و مصر نسبت به زیان های وارد شده به مردم غزه بابت منع ورود نیازهای اساسی ساکنان غزه واقف است و این موضوع با طرف مصری بررسی شده است.

نخست وزیر منتخب فلسطین ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجام شده به دلایل امنیتی باشد.

وی افزود: ما شرایط امنیتی را درک می کنیم اما در عین حال باید به نیازهای ملت محاصره شده فلسطین نیز توجه شود.

هنیه گفت: فلسطینی های ساکن غزه از تونل ها به سبب محاصره دریایی،هوایی و زمینی استفاده می کردند و این تونل ها شریان حیاتی بودند و اگر این تونل ها بسته شوند باید گذرگاه رفح برای عبور افراد و کالا باز شود.