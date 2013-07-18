تسهيل در هويت بخشی مذهبی به جامعه از مهمترين کارکرد های گردشگری دینی است

به گزارش خبرنگار مهر، علی بابا خانی پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مسئولان این شهرستان افزود: وجود بارگاه سید جلال الدین اشرف بردار امام رضا (ع) در آستانه اشرفیه این شهرستان را به قطب گردشگری مذهبی در استان گیلان تبدیل کرده است.

وی تصریح کرد: به دليل اثرات چشمگيري که فعاليت هاي گردشگري در اقتصاد مناطق پذيرنده گردشگران بر جاي مي گذارد امروزه توجه فراواني به اين زمينه از فعاليت معطوف شده است.

فرماندار آستانه اشرفیه با اعلام اینکه گردشگری نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد، گفت: اشتغال و کار در پیمودن راه‏ های ترقی مادی و معنوی نقشی بنیادین دارد و کار برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب‏ ناپذیر است.

وی افزود: علاوه بر این کار موجب شادابی و نشاط انسان و بیکاری موجب فقر، افسردگی، فساد و سرخوردگی اجتماعی می شود.

باباخانی همچنین با اعلام اینکه اشتغال و داشتن حرفه و شغل مناسب از مسائل مهمی است که برای انسان‏ ها دارای اهمیت زیادی است، اظهارداشت: شغل و حرفه مناسب علاوه بر تامین نیازمندی ‏های اقتصادی آثار تربیتی، روان‏شناختی، اجتماعی و معنوی نیز دارد.

وی در ادامه به موقعیت گردشگری، کشاورزی، صید و صیادی، صنایع تبدیلی و سایر موارد در این شهرستان اشاره کرد و اظهارداشت: با برنامه ریزی باید از این فرصت های شغلی بصورت بهینه بهره برداری کرد.

فرماندار آستانه اشرفیه عنوان کرد: به یقین کشاورزی در این شهرستان دارای پتانسیل ‌ها و توانمندی‌ های ویژه‌ ای است و می تواند اشتغال پایدار را در منطقه رقم زند.

باباخانی ادامه داد: با توسعه کشاورزی ضمن ایجاد فرصت شغلی مناسبی برای جوانان شاهد تامین بخش مهمی از نیازهای کشور در این استان خواهیم بود.