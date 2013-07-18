کاش ناطق نوری روزه سکوت خود را می شکست / محصول فکری اصولگرایان در انتخابات پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی پور محمدی در مراسم ضیافت افطاری جامعه اسلامی مهندسین که پنجشنبه شب در مسجد دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد با اشاره به این که قرار بود حجت الاسلام ناطق نوری در مراسم امروز سخنرانی کند گفت: امیدوار بودیم که ایشان با حضور در این مراسم روزه سکوتشان را می شکستند و همراهی و هم نوایی با یارانشان داشتند که البته دارند و جای ایشان خالی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 92 گفت: ما در این انتخابات با یک موفقیت بزرگ مواجه شدیم که آن خلق حماسه سیاسی بود و خداوند در این انتخابات مسیر دسترسی به مطالبات مردم را برای ما فراهم کرد و این رزق بزرگ را خارج از محاسبات ما به ما عنایت کرد.

عضو جامعه روحانیت مبارز افزود: تقوا سلامت رفتاری و سلامت ذهنی و فکری، سیاسی که از آن به تقوای سیاسی تعبیر می کنیم موجب شد که این انتخابات یک خروجی خوب، نیکو و ارزشمند داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به تقوای سیاسی در این دوره از انتخابات گفت: در انتخابات 92 هیچ کس از مرزها عبور نکرد، حق هیچ کس ضایع نشد و همه بر اصول پای بند بودند و همانطور که رهبری فرمودند رای مردم حق الناس است به حقوق یکدیگر تجاوز نکردیم یعنی حتی حق کسانی که نظام سیاسی را قبول نداشتند پذیرفتیم و در نتیجه در انتخابات 92 تقوای سیاسی شکل گرفت.

پورمحمدی با بیان این که در چند سال اخیر در اجرای و پایبندی به اصول دچار افراط و تفریط شده بودیم گفت: در این ایام رهبر عظیم الشان انقلاب اصول فراموش شده را یادآوری کردند و همه گروه ها و جریانات سیاسی بر چارچوبها پایند بودند و این یعنی اصولگرایی.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر این که اصولگرایان باید بیش از دیگر جریانات سیاسی بر حقوق عامه مردم و حقوق اساسی پایبند باشند گفت: در این انتخابات یک عده پیروز نشدند اما دستاورد بزرگ انتخابات آن بود که همه فکر می کنند بهترین اتفاق افتاده است و به خاطر همین موضوع تقوای سیاسی و اجتماعی در جامعه ایجاد شد.

عضو جامعه روحانیت مبارز با بیان این که امروز در شرایط خطیری در کشور و منطقه قرار داریم گفت: امروز جریان سلطه، کفر، استکبار، ضدانسان و ضد عقل در منطقه وجود دارد که در حال آشوب آفرینی و در مناطق مختلف آتش افروزی و فتنه گری است اما آنچه که عجیب است این است که سردمداران ثروت و اشرافیت و شیوخ نیز با این جریان جمع شده اند.

وی افزود: امروز پول این اشرافیت متهجر و سربازان مفت و ارزان بی عقل در خدمت سلطه جهانی قرار گرفته است و به جان حق طلبان که ما هستیم افتاده اند. بنابراین هنگامی که رهبری تعبیر می کنند که ما در پیچ سخت تاریخی خطیری قرار داریم به خاطر این شرایط است.

پورمحمدی با بیان این که تنها راه پیروزی بر جریان کفر و سلطه، پایداری و یاد خدا بودن است ادامه داد: در مقابل این همه توطئه ها و دشواری ها که مقابل ما قرار دارد خداوند می گوید اگر می خواهید از شر دشمنان نجات پیدا کنید باید از خدا و رسولش پیروی کند و اطاعت از رسول یعنی اطاعت از رهبری.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با بیان این که باید برای نقد وضعیت موجود باید جانب انصاف را رعایت کنیم امروز در شرایطی که وضعیت کشور با دستاورد بزرگ و ارزنده انتخابات به ثبات رسیده ما حق داریم دوره گذشته را نقد کنیم اما باید مواظب باشیم که این نقدها به کشمکش ها، سوء ظن ها و اتهام زدن ها تبدیل نشود که اگر این بشود این انتقادها تبدیل به ایجاد فضای یاس و ناامیدی در جامعه خواهد شد.

عضو جامعه روحانیت مبارز با تاکید بر این که باید بپذیریم فعالیت تشکیلاتی اصولگرایان در انتخابات 92 پیروز نشد گفت: فعالیت تشکیلاتی اصلاح طلبان در این انتخابات پیروز شد اما چون اصولگرایان در قوای سه گانه و قدرت حضور داشتند باید بدانند که شاید وظیفه خود را به خوبی انجام نداده اند اما باید بپذیریم که این دولت خدمات زیادی داشته و باید شاکر و قدردان آن باشیم.

وی با بیان اینکه همچنین از بزرگ نمایی خدمات دولت هم باید پرهیز کرد گفت: گاهی اوقات آمار و ارقامی به مردم ارائه می شود که گویی در بهشت برین هستیم و یک تصویرسازی رویایی، افراطی در جامعه انجام می دهند که باید از آن نیز پرهیز شود.

پورمحمدی با بیان این که امروز یک سلیقه ای پیروز شده و این سلیقه خواست معتدلین، دلسوزان نظام، جمعی از علما و نخبگان بوده است گفت: این سلیقه پیروز حد مشترک مطالبات همه انسان ها و دلسوزان کشور است و ما هم باید تلاش کنیم و این سلیقه مشترک را در مقابل فتنه ها و پیچ تاریخی حفظ کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این که امروز وظیفه کمک کردن به این ایده و فکر است گفت: قانون گرایی، تخصص گرایی، مشورت، هماهنگی میان قوا، احترام به همه نیروها مواضع درستی است و منطبق بر اصول اصولگرایی است و می شود گفت محصول فکری ما اصولگرایان در این انتخابات پیروز شده است هر چند که محصول تشکیلاتی ما شکست خورده است.

عضو جامعه روحانیت مبارز همچنین خطاب به جمع حاضر گفت: در این جلسه مجموع بزرگ دوستان اصولگرایان جمع هستند و بدون شک همه این عزیزان از فعالان و سنگ صبوران انقلابند.

وی افزود: فضای سیاسی ما از جهت قواعد، سنت ها و منش ملتهب و متزلزل و شناور است که باید آن را به حالت ثبات تبدیل کنیم و این مدت که از گردونه سیاست فاصله می گیریم فرصت خوبی برای بازسازی خودمان است که عیوب خودمان را ببینیم و با یک تجربه خوب و توان بهتر و انسجام آینده را ترسیم کنیم و قرار بگذاریم تقوا مبنای حرکتمان باشد.