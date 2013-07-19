ملت لبنان حمایت ایران از مقاومت را فراموش نمی کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شماری از مقامات کشورمان از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با ارسال پیام های جداگانه به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان پیروزی مقاومت در جنگ 33 روزه را تبریک گفتند.

سید حسن نصرالله نیز از مسئولان جمهوری اسلامی ایران به خاطر ارسال پیام های تبریک قدردانی و بر نقش بزرگ کشورمان در حمایت از مبارزان ملت شریف لبنان و مقاومت در دستیابی به این پیروزی تاکید کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ملت لبنان نمی تواند حمایت بسیار جمهوری اسلامی ایران از مقاومت لبنان را فراموش کند.