ایستگاه مرکزی راه آهن اردبیل 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دبیر بعد از ظهر جمعه در بازدید از مراحل ساخت ساختمانها و ترمینالهای راه آهن در حوزه اردبیل اضافه کرد: ساختمانها و زیرساختهای راه آهن اردبیل در مساحتی بالغ بر 25 هزار متر مربع اجرا می شود.

وی با اشاره به احداث 25 ساختمان شامل ساختمانهای مختلف از جمله نمازخانه با امکانات کامل، پاسگاه نیروی انتظامی و پست های مختلف یادآور شد: ساختمان و سالن اصلی که حدودا پنج هزار مترمربع مساحت دارد دارای امکانات و تجهیزات مختلف بوده و هم اکنون در حال تکمیل است.

فرماندار اردبیل تاکید کرد که زیر ساختهای راه آهن و ایستگاه راه آهن اردبیل در حوزه اردبیل با 330 میلیارد ریال اعتبار در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از 50 میلیارد ريال برای انجام زیر ساختها در این حوزه هزینه شده است، تصریح کرد: با توجه به اینکه اعتبارات لازم تأمین شده باید با رفع موانع و همکاری دستگاه های مربوطه شاهد تسریع در امور عملیاتی این طرح باشیم.

دبیر همچنین پیشرفت فیزیکی کل پروژه راه آهن اردبیل 54 درصد اعلاک کرد و متذکر شد: قطعه های 5 و 6 چسبیده به اردبیل 95 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تمام زیرساختها و جبهه های کاری آماده است.

وی خواستار همکاری و تعامل مردم و مسئولان در جهت انجام هرچه بهتر و سریع تر احداث زیرساختهای راه آهن و بهره برداری از این طرح ملی در منطقه شد.